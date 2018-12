Verena Fürgut übernimmt Amtsleitung

Verena Fürgut, Referentin von Oberbürgermeister Norbert Zeidler, leitet ab Frühjahr 2019 kommissarisch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (ABBS). Sie übernimmt das Amt von Tanja Kloos zunächst in der Zeit ihrer Familienphase. Die Stadtverwaltung steigt damit in die Themen „Führen auf Zeit“ und „Führen in Teilzeit“ ein.

„Ich freue mich immer, wenn wir fähigen Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten bei der Stadtverwaltung bieten können“, so OB Zeidler. Auch wenn es ihn schmerze, Verena Fürgut als persönliche Referentin zu verlieren, bleibe sie dem Unternehmen Stadt so doch in wichtiger Position erhalten. Die Stelle der OB-Referentin, die mit der stellvertretenden Leitung des Amts für Gremien, Kommunikation und Bürgerengagement gekoppelt ist, wird neu ausgeschrieben. Erst wenn sie besetzt ist, wird der Wechsel vollzogen. Bis dahin wird das Amt vom stellvertretenden Amtsleiter des ABBS geleitet. Verena Fürgut ist seit dem 1. September 2013 persönliche Referentin von OB Norbert Zeidler. Am 1. September 2016 wurde sie zur stellvertretenden Leiterin des Amts für Gremien, Kommunikation und Bürgerengagement berufen, wo sie das Sachgebiet Ehrungen und Bürgerengagement leitet.