Vereinswechsel in der Fußball-Kreisliga A I Riß

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat jede Menge zu tun: Fielen 2015 noch rund 22000 Delikte an, ist ihre Zahl im vergangenen Jahr auf 26118 geklettert. Besonders beunruhigend: Immer häufiger wird zugestochen – bis die Opfer an den Stichverletzungen sterben. Dieses Phänomen sei „in letzter Zeit verstärkt zu beobachten“, sagte Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster bei einem Pressegespräch. Allerdings nicht nur in der Region Ravensburg, fügt der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger hinzu.