Verein fördert die Lust aufs Lesen bei Kindern

Von der jährlichen Spendenaktion des Fördervereins „Lust auf Lesen“ der Stadtbücherei Biberach haben diesmal 25 Kindertagesstätten und Kindergärten profitieren, die mit der Stadtbücherei kooperieren. In einer kleinen Feier überreichten Corona Eggert von der Stadtbücherei und Ludger Semmelmann vom Förderverein die aktuellen Medien im Wert von insgesamt 3000 Euro an die Vertreterinnen der einzelnen Einrichtungen.

Die Förderung des Lesens und des Umgangs mit Büchern in jungen Jahren ist weiterhin ein zentrales Ziel des Vereins und vermittelt wichtige Schlüsselfunktionen für den Lebensweg. Semmelmann stellte dies auch anhand der „Hamburger Erklärung“ „Jedes Kind muss lesen lernen“, initiiert von der beliebten Jugendbuchautorin Kirsten Boie, vor.

Nach Feststellung der vergangenen IGLU-Studie können knapp ein Fünftel der Zehnjährigen nicht so lesen, dass die Texte inhaltlich verstanden werden, und im internationalen Vergleich sei Deutschland seit 2001 von Platz fünf auf Platz 21 aller an der Untersuchung beteiligten Länder abgerutscht, so Boie in der Erklärung, die schon von 120 000 Menschen unterzeichnet wurde. Stadtbücherei und Förderverein leisten im lokalen Rahmen einen wichtigen Beitrag zur Behebung dieser Defizite.