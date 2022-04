Verein Biberacher Musiknacht sucht neue Teammitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach längerer Corona-Pause hat sich das Organisationsteam des Vereins Biberacher Musiknacht e. V. (MuNa) getroffen, um die nächste Mitgliederversammlung im Herbst samt Neuwahlen sowie die kommenden Aktivitäten zu planen. Für die anstehenden Vorstandswahlen zeigt sich, dass es momentan noch Lücken gibt, und auch das Organisationsteam braucht dringend Verstärkung. Daher wird die Suche nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zu einer wichtigen Aufgabe in den nächsten Wochen.

Da der Verein in diesem Jahr auch wieder an den Sonntagabenden in den Sommerferien die beliebten Rondellkonzerte veranstalten wird, soll u. a. bei diesen sieben Konzerten intensiv für die Mitarbeit im Verein Biberacher Musiknacht geworben werden. Interessenten dürfen sich natürlich gerne auch gleich an der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Rondellkonzerte beteiligen. Daher sind neugierig gewordene Personen zum nächsten Vorbereitungstreffen am Mittwoch, den 27. April um 19:30 Uhr im Restaurant Pizzeria Peperoni (Riedlingerstraße 54) herzlich eingeladen, um unverbindlich reinzuschnuppern. Nach den Rondellkonzerten warten mit dem Crazy Biber am 4. Februar 2023 sowie der nächsten Biberacher Musiknacht am 24. März 2023 bereits die nächsten Aufgaben – sofern der Verein arbeitsfähig bleibt!

Für weitere Fragen steht der designierte Erste Vorsitzende Stefan Kauschke gerne zur Verfügung (Tel. 07351-344862 oder per E-Mail an vorstand@muna-bc.de).