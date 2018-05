Verbandsvorrunde der E-Junioren in Biberach

Für die Jugendfußballer des Bezirks Riß geht die Hallenmeisterschaft am kommenden Sonntag in die erste Runde auf Verbandsebene um den Sparkassen-Cup. Zwei der acht Sechsergruppen bei den E-Junioren spielen in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle, um 9.30 Uhr startet die Gruppe mit dem FV Olympia Laupheim, um 13.30 Uhr die mit dem FV Biberach.

Die SGM Haslach/Iller muss, warum auch immer, nach Pfullingen reisen. Reisen müssen zu ihren Verbandsvorrundenspielen auch die D-Junioren der SGM Rot an der Rot (Tettnang), des SSV Biberach (Haigerloch) und des SV Ochsenhausen (ebenfalls Haigerloch), die C-Junioren von Olympia Laupheim, der SGM Achstetten (beide nach Walddorflhäslach) und der SG Mettenberg (Illertissen). In Munderkingen spielen die Mädchen D vom SV Alberweiler und von der SGM Schemmerberg sowie die Mädchen C von der SGM Kirchberg und der SGM Aitrach/Tannheim.