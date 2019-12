Verband bildet Streuobstwiesenretter aus

Für Geprüfte Fachwarte, die verstärkt in der professionellen Obstwiesenpflege tätig werden wollen, hat der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) die Zusatzqualifikation LOGL-Geprüfter Obstbaumpfleger entwickelt. Heuer fand dieser Lehrgang zum ersten Mal in Biberach statt.

Voraussetzung zur Teilnahme an einem Obstbaumpflegerlehrgang ist der bereits abgeschlossene Lehrgang zum Obst- und Gartenfachwart, der vom LOGL bereits über viele Jahre erfolgreich angeboten wird.

Mitte November fand in knapp zwei Wochen dieser Intensiv-Lehrgang mit 29 Teilnehmern im Landkreis Biberach auf den Streuobstwiesen des Museumsdorfs in Kürnbach, in den Ökokonto-Ausgleichsflächen der Stadt Biberach am Lindele und in Ringschnait statt.

Dabei kamen die Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, die an über 150 Obstbäumen geübt und ihre praktische Abschlussprüfung abgelegt haben.

Wichtiger Partner bei den genannten Lehrgängen sind die Landkreise mit ihren Fachberatern für Obst- und Gartenbau mit Alexander Ego vom Landratsamt Biberach und der Kreisgartenbauverband Biberach als Mitgliedsverband im LOGL.

Die Lehrgänge haben neben der obstbaufachlichen Komponente einen zusätzlichen Schwerpunkt in der naturschutzgerechten Schnitttechnik von alten Obstbaumbeständen.

Die ausgebildeten Obstbaumpfleger sollen unter anderem überalterte Streuobstbestände so pflegen, dass sie weiterhin Lebensraum für bedrohte Vogelarten wie Halsbandschnäpper, Wendehals, Neuntöter und Grauspecht bieten können.