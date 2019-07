Verantwortung für sich und andere übernehmen

Rissegg (sz) - Unter dem Motto „Auf dem Weg sein“ stand die Entlassfeier von 52 Realschülern am Bischof-Sproll-Bildungszentrum. Zu Beginn wagte Pfarrer Paul Odoeme im Rahmen eines Gottesdienstes den Blick der Erinnerung zurück auf die letzten sechs Jahre am Bildungszentrum, aber auch den Blick in die Zukunft. Eigens gestaltete Texte und eine abwechslungsreiche Liedauswahl verliehen dem Gottesdienst eine persönlich festliche Note. In der Gewissheit auf Gottes Begleitung machte Paul Odoeme den Jugendlichen Mut ihren Weg zuversichtlich anzugehen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Am Ende stand ein kurzer Ausblick über den oberschwäbischen Tellerrand in seine nigerianische Heimat. Im Anschluss stärkten sich die Festgäste am von den neunten Klassen und ihren Lehrerinnen Carola Kramer und Sabine Pohl vorbereiteten Buffet.

Rektor Markus Holzschuh verwies in seiner Rede auf die vielen schönen, aber manchmal auch anstrengenden Momente der zurückliegenden Jahre. Ausgehend vom Bild des schwedischen Malers Peter Tillberg „Wirst du wohl mal Nutzen bringen, Kleiner?“ entgegnete Holzschuh, dass Herzens- und Persönlichkeitsbildung die Grundlage sind für ein gelingendes Leben in Gemeinschaft, in der der Nutzen des einzelnen nicht im Vordergrund steht. Offenheit, Humor, Optimismus und Gottvertrauen seien ebenfalls wesentliche Tugenden für eine lebenswerte Zukunft. „Nicht Ball, sondern Spieler“, dieser Aufruf an alle Absolventen sich zu engagieren und sich gesellschaftlich einzubringen, leitete über an die Dankesworte für die Eltern und deren Vertreter, die sich am BSBZ in besonderer Weise eingebracht hatten. Die Zwischenpausen füllten Andreas Härle und Maren Ringer gekonnt mit französischen Filmmusikhits am offenen Flügel.

Die Leistungen der Schüler standen bei der anschließenden Zeugnisausgabe im Mittelpunkt. Mit einem Gesamtschnitt von 2,5 konnten die Realschulabsolventen ein sehr achtbares Gesamtergebnis erzielen. Alle 52 Absolventen erreichten die Mittlere Reife und konnten so in Anerkennung ihrer Leistung ihr Zeugnis entgegen nehmen. Insgesamt überreichten die Klassenlehrer Holger Bischof und Cornelia Beyerle zusammen mit der Schulleitung 6 Preise und 5 Belobigungen an die Schüler beider Klassen. Den Hilde-Frey-Preis mit einem Notenschnitt von 1,4 nahm in diesem Jahr Julia Bürk entgegen.

Anschließend dankten die Schülersprecher ihrer Schule und ihren Lehrern, welche sie in den letzten Jahren begleitet hatten. Auch die Elternvertreter schlossen sich dem Dank an. Peter Mokosch wies in seiner Rede darauf hin, dass jeder und jede seine Stärken habe, die in den Noten des Zeugnisses keinen Widerhall fänden. Mit dem englischen Sinnspruch “it’s nice to be important, but it‘s more important to be nice”, verabschiedete er sich von den Jugendlichen.