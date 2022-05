Mit der Veranstaltungsreihe „Digitalisierung in Vereinen“ weill das Netzwerk Ehrenamt Vereine im Landkreis Biberach unterstützen. Um die Themen auf den Bedarf abzustimmen, wurde im Januar eine Umfrage bei den Vereinen gestartet. Fünf Themen wurden als besonders wichtig benannt, die nun in Informationsveranstaltungen behandelt werden. Auftakt ist am Mittwoch, 22. Juni, in Bad Buchau im Bürgercafé mit der Veranstaltung „Digitalisierung von Vereinsprozessen“. In vielen Vereinen sind Handzettel, Karteikästen und Papierordner noch gängige Praxis. Der IT-Experte Thomas Hartmann aus Laupheim stellt die Mitgliederverwaltung mittels eines Vereinsmanagers vor, führt in die Vereinsbuchhaltung ein und zeigt eine digitale Lösung für die Vereinsbuchhaltung auf. Die inhaltsgleiche Veranstaltung ist am Mittwoch, 29. Juni, 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Erolzheim. Alle weiteren Veranstaltungen werden digital umgesetzt, jeweils an einem Mittwoch um 19 Uhr. Folgende Themen werden aufgegriffen: Datenschutz im Verein am 27. Juli, Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung am 14. September, Digitale Öffentlichkeitsarbeit im Verein am 21. September, Datenspeicherung im Verein am 5. Oktober. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung beim Kreisjugendring Biberach, E-Mail info@kjr-biberach.de oder Telefon 07351 / 3470746 ist erforderlich und bis fünf Tage vor der jeweiligen Veranstaltung möglich. Der Veranstaltungsflyer steht auf www.seniorenakademie-digital.de zum Download bereit.