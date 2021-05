Veranstaltungen für trauernde Eltern werden verschoben

„Mitten aus dem Leben“, heißt die Veranstaltungsreihe über Leben, Tod und Hoffnung, die die Selbsthilfegruppen KonTiki Biberach und Lichtblick Riedlingen, die Kontaktstelle Trauer der Caritas und die Katholische Erwachsenenbildung anbieten. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstalter nun Termine verschieben.

„Wenn wir den Tod geliebter Eltern betrauern, so sind viele in der Lage, diesen Tod als letzte Phase des Lebens zu akzeptieren. Der Tod eines Kindes erscheint dagegen inakzeptabel“, schreibt Sonja Schädler von der Selbsthilfegruppe KonTiki. „Hoffnungen und Träume für die Zukunft werden zerstört. Viele bezweifeln, dass das Leben jemals wieder einen Sinn bekommen wird.“ Dieses Thema will die Reihe „Mitten im Leben“ aufgreifen. Angesprochen sind betroffene Eltern, Haupt- und Ehrenamtliche in helfenden sozialen Arbeitsfeldern sowie Interessierte.

In diesem Jahr ist noch eine Veranstaltung geplant. Am 7. Oktober referiert Norbert Nitsche über „Trauernde Geschwister – die vergessenen Trauernden“. Der trauernde Geschwisterteil hat nicht nur eine der wichtigsten Bezugspersonen verloren, sondern muss sich als Folge des Verlustes an ein verändertes Familiensystem anpassen. Insbesondere die intensive Trauer der Eltern beeinflusst und behindert unter Umständen die Trauerverarbeitung der hinterbliebenen Geschwister. Der Vortrag soll einen Überblick geben über die psychischen Folgen des Verlusts eines Geschwisterkinds und die daraus entstehende Familiendynamik. Der Veranstaltungsort wird kurzfristig festgelegt.

Alle weiteren Veranstaltungen der Reihe finden erst 2022 statt: Am 18. März gibt es die „Lesung und Musik zu Mitten aus dem Leben“ mit Arne Kopfermann. Die Veranstaltung war eigentlich für den 14. Mai dieses Jahres geplant. Der Kirchenmusiker Arne Kopfermann hat das Buch und die Doppel-CD „Mitten aus dem Leben“ veröffentlicht, in denen er den Unfalltod seiner Tochter und die Folgen thematisiert. Seine Konzertlesung erzählt von der ersten Teiletappe seiner Trauer und handelt von dem Spannungsfeld zwischen Schmerz und Schönheit, Trauer und Glaube.

Am 22. Juni 2022 ist die Podiumsdiskussion „Und was jetzt, lieber Gott?“ geplant, die urspünglich für diesen Sommer vorgesehen war. Es geht um Fragen nach dem „Warum?“, wenn ein Mensch durch Unfall, schwere Krankheit, Suizid stirbt. Moderator ist Berthold Suchan von der Kirchlichen Akademie Obermarchtal, es referieren Pfarrer Walter Stegmann, Schwester Marie-Pasquale Reuver, Jochen Künzel von der Verwaisten Rehabilitation Nachsorgeklinik Tannheim und Dr. Berthold Müller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, sowie die verwaiste Mutter Sandra Schmid.

Das für diesen Herbst vorgesehene Trauerwochenende für verwaiste Eltern wird verlegt auf 14. bis 16. Oktober 2022. „Mitten aus dem Leben“ gibt die Möglichkeit zu einer Auszeit vom Alltag, ohne mit der Trauer allein zu sein. Im Kloster Heiligkreuztal können Trauernde unter fachkundiger Begleitung Kraft schöpfen, der Trauer Raum geben, neue Lebensperspektiven sichtbar machen, sich austauschen, die Erinnerungen an die Verstorbenen beleben und bewahren.