Verabschiedung von Pfarrer Köhnlein im Hölzle

Nach rund drei Jahren in Biberach beschreitet der evangelische Pfarrer Johannes Köhnlein nun neue Wege: Mit Frau und Kind geht der 33-jährige nach Leidringen zu Füßen der Balinger Alb – neuer Wirkungsort und Heimat von ihm und seiner Frau.

„Herzlich willkommen zu diesem sonnigen Gottesdienst im schönen Hölzle!“, so begrüßte Johannes Köhnlein die vielen Besucherinnen und Besucher am Maifeiertag mit kräftiger Stimme. Das ist, wenn man Johannes Köhnlein kennt, mehr als nur ein Satz. Es ist seine unverwechselbare Art, Gott, Glaube, Natur und Gemeinschaft zu feiern und zu loben.

Eingeführt wurde er im Winterhölzle 2019, verabschiedet nun auf dem Gelände des Hölzle – auch das passt genau zu dem Jugendpfarrer, der eine jungenhafte Art mit festem Stand auf Gottes Boden vereinte. Ermutigung und Zuversicht gehörten ebenso zu ihm wie das Bekenntnis zu eigenen Zweifeln, zum Abdriften vom Weg, zum Suchen – und Finden. Seine Predigten waren oft persönlich, gaben Einblicke auf ihn als Kind oder Student oder Familienvater. Sie waren erfrischend und berührend, hinterließen einen Nachhall und vermittelten einen Gott, der begleitet, hält und liebt.

Das Bild vom Weinstock und den Reben war denn passenderweise nicht nur Köhnleins eigener Konfirmandenspruch, sondern auch die Tageslosung bei seiner Verabschiedung. „Gott hat für uns keinen Plan bereit liegen, er gibt keine Handlungsanweisung. Er ist ein Geschenk, das wir auspacken und teilhaben lassen können an unserem Leben. Und: „Gott braucht keine Helden“, liebe Gemeinde. Das Buch habe ich als junger Student gelesen, und nur der Titel ist mir in Erinnerung. Den habe ich dafür fest verinnerlicht!“, so Johannes Köhnlein mit seinem ganz eigenen Strahlen.

Aufrichtig, herzlich verbunden, konstruktiv und haltend ist er auch mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden umgegangen, die er sicher durch Corona-Zeiten geführt hat. Fürs Jugendwerk, auch auf Bezirksebene, war er ein ebenso wichtiger Gestalter wie im Stadt-Kirchengemeinderat und im Ferienwaldheim Hölzle, für das er die Gesamtverantwortung im Sommer 2020 übernommen hatte. Und ohne den sehr herzlichen, seinen Weggang bedauernden Grußworten aus Pfarrerschaft und Kirchengemeinderat etwas absprechen zu wollen: Das letzte Wort und den größten Gänsehauteffekt hatten passenderweise die rund 80 Hölzlemitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die von ihrer Fortbildung fürs diesjährige Hölzle pünktlich und stimmgewaltig für „ihren Johannes“ zurückgekehrt waren – mit reichlich Hölzle-Sprech, Witz und Emotion, gemeinsamen Erlebnissen und Familiengefühl.

Die Familie ist es nun auch, die Johannes Köhnlein mit seiner Frau Rahel und Sohn Samuel zum Heuberg treibt. Beide sind dort aufgewachsen, und in Leidringen im Zollernalbkreis tritt der Pfarrer zum Juni eine neue Stelle an. „Was wollen Sie auf der Schwäbischen Alb, wenn Sie doch momentan im weiten Oberland und im reichsstädtischen Biberach wirken können?“, so verpackte Dekan Matthias Krack verschmitzt sein Bedauern. Allen Biberachern sei gesagt: Er kam genau richtig, um das letzte Schützen vor Corona mitfeiern zu können – und die Erinnerung daran wird er genauso mitnehmen wie die vielen persönlichen Begegnungen, die Herzlichkeit und die Gespräche in seiner Biberacher Zeit.