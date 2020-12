Vecic trifft im Halbfinale auf Noha Akugue

Die Quartette der Halbfinalisten bei den 49. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach stehen fest. Viel Talent ist am Samstag bei den Frauen mit Jahrgängen zwischen 2001 und 2003 versammelt, bei den Männern haben sich bislang Power und Erfahrung als entscheidende Faktoren durchgesetzt.

Als erster Halbfinalist stand am Freitag Henri Squire (TC Kaiserswerth) fest, der vor zwei Jahren auch den damaligen Titelverteidiger und aktuell amtierenden deutschen Meister Daniel Masur (Tennispark Versmold) aus dem Rennen geworfen hatte. Gegen Jordi Walder (TSC Hansa Dortmund) zündete der ungesetzt an den Start gegangene 20-Jährige beim 7:6 (4), 6:2 ein wahres Feuerwerk an Assen – 21 an der Zahl. Aufschlagstark und auch ansonsten sehr solide gab sich auch Elmar Ejupovic (TC Bad Homburg) gegen Tim Handel (Markwasen Reutlingen). In weniger als einer Stunde hatte er sein 6:1, 6:1 unter Dach und Fach.

Deutlich umkämpfter

Langwieriger und deutlich umkämpfter war dann das von der Variabilität der Spielzüge geprägte Match des Tages zwischen Benjamin Hassan (TK Kurhaus Aachen) und dem aus Wasserburg stammenden Jakob Schnaitter (TC Ismaning). Der aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft seit 2018 für das libanesische Davis-Cup-Team spielende Hassan, derzeit auf Position 353 der ATP-Rangliste stehend, begann nahezu fehlerfrei und mit viel Power. Nach dem Satzgewinn (6:3) suchte Schnaitter dann den vom College-Spiel in den USA gewohnten Weg ans Netz. Großartige Ballwechsel ergaben sich auf diese Weise, tatsächlich drehte sich das Moment auch zu seinen Gunsten (4:6) – es ging in den dritten Satz. Hier besann sich Hassan wieder seiner Qualitäten, attackierte früh und wusste sich aus den jetzt nur noch wenigen brenzligen Situationen mit starken Schlägen zu befreien. Beim 6:3 im Entscheidungssatz spielte ein Break gleich im ersten Spiel eine nicht unwesentliche Rolle.

Und auch das letzte Männerviertelfinale zwischen dem Titelverteidiger und zweifachem deutschen Meister Daniel Masur und Kai Wehnelt (Wiesbadener THC) hatte es in sich. Beide Spieler versuchten schnell zum Punkt zu kommen, entsprechend kurz gestalteten sich die Ballwechsel. Trotz der zunächst besseren Spielanteile und weniger Fehlern gab Masur den ersten Satz im Tiebreak mit 3:7 ab. Eine halbe Stunde später ging es schon in den dritten Satz – der sich quasi als Blaupause des ersten gestaltete und wieder in einen Tiebreak mündete. Matchbälle hatten zum Ende hin beide Akteure, der letzte dieses hochdramatischen Spiels zählte nach einem äußerst eng von Wehnelt neben die Linie gesetzten Ball für den Titelverteidiger. Damit sind bei den Männern nach den Absagen der beiden topgesetzten Yannick Maden (TEC Waldau) und Julian Lenz (Tennisklub Grün-Weiss Mannheim) nun noch die Nummern drei (Masur), vier (Hassan) und fünf (Ejupovic) im Rennen.

Nicht unverdient

Nachdem sich am Donnerstag mit Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) nach einer Dreisatzniederlage gegen Mara Guth bereits die Topgesetzte aus Biberach verabschiedet hatte, und ihr am Mittwoch nach einer Verletzung auch Romy Kölzer (Tennisclub Bredeney/3) folgte, endete am Freitag auch für die an Nummer zwei gesetzte Jule Niemeier (TC Bad Vilbel) der Traum vom Meistertitel. Zunichte gemacht hat ihn nicht unverdient und mit einer starken taktischen Leistung die 17-jährige Noma Noha Akugue (Der Club an der Alster). Dabei glich die Partie phasenweise einer ordentlichen Achterbahnfahrt. Wären da nicht ihre sechs Doppelfehler im ersten Satz gewesen, wer weiß, ob es überhaupt zum Tiebreak gekommen wäre. Doch wie schon tags zuvor gegen die an Nummer fünf gesetzte Tayisiya Morderger (Tennispark Versmold) ließ sich Noha Akugue nicht vom Satzrückstand beeindrucken. Entsprechend lief Niemeier in den Sätzen zwei und drei frühzeitig einem Rückstand hinterher, den aufzuholen gelang ihr nicht mehr. Nach ihrem zwölften Doppelfehler musste sie Noma Noha Akugue zum Halbfinaleinzug und zum 6:7, 6:3, 6:2 gratulieren.

Gegnerin der Linkshänderin wird Alexandra Vecic (TC Tübingen) sein. Gegen die an Nummer vier gesetzte Eva Lys (Der Club an der Alster) begann sie ähnlich deutlich wie am Vortag gegen Emily Seibold (TC BW Vaihingen/Rohr), wurde aber auch gejagt und gefordert – und konnte sich schließlich mit 6:2, 6:4 durchsetzen. Deutlicher lief es für Nastasja Schunk und Selina Dal (beide BASF TC Ludwigshafen), mit jeweils einem 6:1, 6:3. Im ersten Fall bedeutete es das Aus für Gerlach-Bezwingerin Mara Guth (TC Bad Vilbel), im zweiten die Heimreise für Angelina Wirges (DTV Hannover).

Alle vier Halbfinalpartien sind am Samstag für 11 Uhr angesetzt. Die Endspiele der 49. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach beginnen am Sonntag parallel um 11 Uhr. Live verfolgen lassen sich die Spiele beim Online-Streamingdienst Tennis Channel auf www.tennischannel.com. Mit dem Code „DTB2FREE“ kann man das Angebot zwei Monate lang kostenlos testen, danach ist der Monatsbeitrag von 2,49 Euro fällig.