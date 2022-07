VdK Kreisverband Biberach besucht die Firma Handtmann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele ehrenamtlich tätige Mitglieder aus den 33 Ortsverbänden vom Sozialverband VdK Kreisverband Biberach haben an einer Betriebsbesichtigung teilgenommen. Der VdK Kreisverband ist mit über 6200 Mitgliedern in den 33 Ortsverbänden und circa 250 ehrenamtlich Tätigen der größte Kreisverband im Sozialverband VdK Bezirksverband Süd-Württemberg - Hohenzollern.

Besichtigt wurde in diesem Jahr unter fachmännischer Führung von den Herren Peter Steil und Heinz Miller, beides ehemalige Mitarbeiter in gehobener Stellung, die Firma Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG in Biberach. Im Aluminium- und Magnesiumguss ist Handtmann strategischer Systempartner, insbesondere für die Automobilindustrie. Namhafte Hersteller und Zulieferer verlassen sich auf deren Können: auf die hochentwickelte Prozess-, Verfahrens- und Bearbeitungskompetenz, aber auch auf die langjährige Erfahrung und Stärke. Mit über 2300 Mitarbeitern ist die Firma Handtmann die größte deutsche Aluminiumgießerei in Familienbesitz. Erwähnt wurde von seitens Handtmann, dass die Mitarbeiter sehr stolz und motiviert sind, in solch einem familiengeführten oberschwäbischen Unternehmen zu arbeiten. Die Besucher nahmen aus der Besichtigung der Fertigungsabläufe zahlreiche beeindruckende Einblicke mit auf den Nachhauseweg und der Ausflug bekam viel positive Resonanz. Auch für das nächste Jahr ist bereits wieder eine Besichtigung geplant.