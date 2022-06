VdK informierte zu #naechstenpflege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Interessierte haben sich am Samstag, den 11. Juni bei herrlichem Wetter auf dem Wochenmarkt in Biberach am Informationsstand vom Ortsverband Biberach über die diesjährige bundesweite Kampagne „#naechstenpflege“ informiert. Der Zuspruch und die Erwartungen sind groß. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig dieses Thema ist.

Der VdK fordert von der Politik: Seine Nächsten zuhause zu pflegen ist erfüllend, bringt einen aber auch oft an die Grenze – körperlich, psychisch und finanziell. Nur gemeinsam mit den Mitmenschen und Betroffenen kann der VdK die Politik auf die aktuelle Situation aufmerksam machen und die Forderungen stellen.

Pflege geht uns alle an! In Deutschland werden 80 Prozent der über vier Millionen Pflegebedürftigen zuhause versorgt. Um pflegende Angehörige endlich ausreichend zu unterstützen, nimmt der VdK die Politik in die Verantwortung und fordert: Mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung – um die Überbelastung pflegender Angehöriger zu verhindern, muss es in ganz Deutschland ausreichend Plätze in der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege geben sowie spezielle Kurangebote für die Pflegenden.

Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen: Mehr als jeder dritte pflegende Angehörige reduziert seine Erwerbsarbeit oder gibt sie ganz auf. Der VdK fordert einen finanziellen Ausgleich wie beim Elterngeld.

Mehr Rente für pflegende Angehörige: Bessere Anerkennung der #naechstenpflege durch zusätzliche Rentenpunkte.

Helfen Sie mit, diese Forderungen durchzusetzen und unterstützen Sie den Sozialverband VdK!