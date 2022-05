Vatertagsausflug des MGV Frohsinn Biberach an die Donau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Biberach - Gepflegte Wanderwege führen ab Rechtenstein die Donau entlang bis zum Naturschutzgebiet Braunsel. Reichliche Flora, Wasserlilien mit ihren gelben Blüten setzen auffällige Blickpunkte, seltene Orchideen „Waldvögelein“ säumen den Wegesrand. Eine wundervolle intakte Landschaft, wenn auch manch stoinig´s Äckerle (und dann no en stumpfa Pflug) auf dem Albtrauf zu sehen sind. An der Hochwarthütte wird das Rucksackvesper vertilgt. Eine herrliche Fernsicht über die Donau, Rechtenstein bis zu den Türmen des Obermarchtaler Münsters belohnte die Gruppe.

Mit „Willkommen“ und „Wir wandern heut ins Schwabenland“ grüßen die Sänger mit den Frauen. Später bestiegen sie die einstige Burg Rechtenstein der Herren von Stain. Der Turm erhebt sich majestätisch über dem Ort. Etwas darunter prägt die Kirche St. Georg das Ortsbild von Rechtenstein. Selten ist es, dass man auf einen Kirchturm blicken kann. Neben einer Pieta um 1400 sah man auch eine Darstellung der „drei elenden Heiligen“ (weil Fremde) Hereneus, Archus und Quardamus. Die Barockausstattung entstand um 1744. Eine Rarität, eine kostbare kaiserliche Speerspitze noch älter als die Pieta, war in der Sakristei zu bestaunen.

Nach dem „Abendfrieden“, ging es auf den Sommerberg, ein Kleinod hoch über dem Dorf. Von Osten her grüßen die beiden barocken Türme des Obermarchtaler Münsters. Weit um grüne Mischwälder und 65 m unter den Felsen fließt die Donau. Nur eine kurze Fahrt und Obermarchtal hoch über der Donau gelegen, ist erreicht. Weithin sichtbar die Stiftskirche, im Rang eines Münsters. 2001 erhob Bischof Fürst die ehemalige Stiftskirche St. Peter und Paul anlässlich ihres 300-jährigen Weihejubiläums zum Münster.

Unser Sänger Max ließ es sich nicht nehmen, seine Heimat an der Donau durch einen kundigen Führer vorzustellen. Wie viele Herzöge, Pfalzgrafen oder Prämonstratenserchorherren, die Stiftskirche und ihre Anlagen besessen oder umgebaut haben, konnte man in der Fülle an Informationen kaum mehr behalten. Im Gedächtnis blieb, dass das Kloster bis 1973 im Besitz derer von Thurn und Taxis waren. Mit einem „Rund um mich her ist alles Freude“ verabschiedete sich die Gruppe von einer imposanten Klosteranlage und belohnte sich mit einer gutbürgerlichen Abendmahlzeit.