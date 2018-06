Vanessa Riedmüller beste Deutsche bei U20-WM

Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften im bulgarischen Plovdiv Rang 21 belegt. Damit ist die Biberacherin wie schon bei den Europameisterschaften in Jerusalem auch bei der U20-WM die Beste der qualifizierten Kadettinnen (U17) gewesen. Zudem war Riedmüller in Plovdiv die beste Deutsche.

Mit ihrem Abschneiden rechtfertigte die erst 16-Jährige ihre Doppelnominierung bei der EM und WM. Ihre beiden Nationalmannschaftskameradinnen Alexandra Ehler und Kristin Werner belegten die Plätze 40 und 50. 124 Degenfechterinnen aus 55 Nationen kreuzten im bulgarischen Plovdiv die Klingen. Riedmüller startete mit fünf Siegen in ihrer Siebener-Vorrundengruppe. Lediglich gegen die Weltranglistenzweite Daria Martynyuk aus Russland musste sie sich nach einem spannenden Gefecht knapp mit 3:4 geschlagen geben. Nach einem Freilos im 128er-Tableau qualifizierte sich die Biberacherin durch einen ungefährdeten 15:6-Sieg gegen die Finnin Sofia Tauriainen für die nächste Runde am Folgetag. Im 32er-Tableau konnte sie gegen die Rumänin Claudia Naboui ihre starke Leistung des Vortags nicht mehr abrufen.

Etwas gehandicapt durch wieder auftretende Schmerzen an ihrer verletzten Waffenhand, geriet Riedmüller durch einige Ungenauigkeiten im Abschluss im zweiten Drittel in Rückstand. Dadurch ließ sie sich aus dem Konzept bringen, machte zu viele Fehler und unterlag am Ende mit 10:15. Platz 21, verbunden mit zehn Weltranglistenpunkten, war der Lohn für einen insgesamt sehr gelungenen Auftritt der Schülerin des Pestalozzi-Gymnasiums. Sie belegt damit aktuell Rang 30 in der U20-Weltrangliste und bleibt damit die Jüngste unter den besten 50 weltweit.

Europameister stoppt Deutschland

Im Teamwettbewerb belegte das deutsche Quartett Rang zehn unter 30 Nationen. Vanessa Riedmüller wurde aufgrund ihrer Verletzung zunächst geschont. Im 32er-Tableau siegten die deutschen Degendamen mit 45:39 gegen Japan. Dabei mussten sie lange einem Rückstand hinterherlaufen. Gegen Europameister Polen war dann im Achtelfinale Schluss. Die Polinnen gingen ab dem dritten Einzelgefecht in Führung und bauten diese bis 35:19 aus. Riedmüller wurde dann doch noch eingewechselt, konnte auch etwas aufholen, das Gefecht aber nicht mehr entscheidend beeinflussen. Am Ende verloren die Deutschen mit 31:45 und schieden als Zehnter aus.