Vanessa Riedmüller beste Deutsche

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat beim mit 183 Fechterinnen aus 19 Nationen stark besetzten European Circuit in Busto Arsizio (Italien) Rang 21 belegt und war damit erneut beste Deutsche.

Beim internationalen Turnier der Aktivenklasse, das in die europäische U23-Rangliste eingeht, startete die aktuell 239. der Weltrangliste in ihrer Siebener-Vorrundengruppe mit fünf Siegen und einer Niederlage gut ins Turnier und stieg als 19. in die 256er-Direktausscheidung auf. Hier erhielt sie zunächst ein Freilos. Nach zwei ungefährdeten Siegen gegen italienische Kontrahentinnen traf sie bereits im 32er-Feld auf die Turnier-Favoritin und spätere Siegerin Marta Ferrari. Die Weltranglisten-95. aus Italien ließ Riedmüller keine Chance, die Biberacherin schied als 21. aus. Hierfür erhält die 22-Jährige vier weitere Ranglistenpunkte auf der europäischen U23-Rangliste und belegt hier aktuell Platz zwei punktgleich mit der Führenden Oceane Tahe aus Frankreich. Die deutsche U23-Rangliste führt die Biberacherin weiterhin an. „Leider traf ich schon sehr früh auf die stärkste Fechterin des Turniers und fand heute kein Mittel gegen die erfahrene Italienerin. Marta steht natürlich auch weit vor mir auf der Aktiven-Weltrangliste und hat das Turnier auch verdient gewonnen“, so Riedmüller nach ihrer Niederlage gegen die 30-jährige Ferrari. Am 7. und 8. Februar steht für die Biberacher Degenfechterin das nächste Weltcup-Turnier im spanischen Barcelona an.