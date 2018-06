Vanessa Riedmüller überzeugt erneut

Die für den Heidenheimer SB (HSB) startende Fechterin Vanessa Riedmüller aus Biberach hat im Aktivenbereich erneut überzeugen können. Die 19-Jährige erreichte bei den neunten Rhein-Neckar-Open um den Geuder-Cup, einem internationalen QB-Turnier in Heidelberg, einen starken neunten Rang. Die ebenfalls für den HSB startende Biberacherin Johanna Tisch belegte nach einem überstandenen Infekt unter der Woche Rang 75.

Bei dem Turnier Heidelberg traten insgesamt 136 Fechterinnen aus zwölf Nationen an. Nach elf Siegen ohne Niederlage in Vor- und Zwischenrunde gegen Fechterinnen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Spanien, Großbritannien und dem russischen Nationalteam stieg Vanessa Riedmüller als Drittplatzierte in die 128er-Direktausscheidung auf. Nach einem Freilos und einem 15:8-Erfolg im 64er-Tableau musste sie im 32er-Tableau nach einer knappen 14:15-Niederlage gegen ihre Vereinskameradin Anna Jonas den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen. In diesem besiegte die Biberacherin nacheinander sicher Brenda Kolbinger (Solingen) und die beiden Schweizerinnen Amandine Ischer und Manon Emenegger. Im anschließenden Gefecht um den Einzug ins Viertelfinale musste sich Riedmüller ihrer Vereinskameradin und B-Kaderfechterin Anna Hornischer mit 12:15 geschlagen geben und schied als beste U20-Juniorin auf Rang neun aus. Dafür bekam sie sechs Punkte für die deutsche Aktiven-Rangliste auf der sie damit Platz neun verteidigte, auf der Junioren-Rangliste baute sie ihre Führung weiter aus. In Württemberg steht sie sowohl bei den Aktiven, als auch bei den Juniorinnen an der Spitze der Rangliste.

Johanna Tisch stieg nach fünf Siegen und sechs Niederlagen in der Vor- und Zwischenrunde als 69. in die 128er-Direktausscheidung auf. In dieser schwanden ihr dann aber die Kräfte im Gefecht gegen Isabelle Bürger (TSV Bayer Leverkusen) und sie musste eine 12:15-Niederlage hinnehmen. Als 75. der Gesamtwertung blieb Johanna Tisch diesmal ohne Ranglistenpunkte.

Am kommenden Wochenende steigen die beiden Biberacherinnen nun beim Junioren-Heim-Weltcup in Laupheim in die Weltcup-Saison und die Qualifizierungsphase für die EM- und WM der Juniorinnen ein.