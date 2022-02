Valentinstag: Blind Date mit einem Buch

Passend zum Valentinstag am 14. Februar lädt die Biberacher Stadtbücherei alle Leserinnen und Leser zu einem Blind Date mit einem Buch ein. Im Foyer der Stadtbücherei sind ab Donnerstag, 10. Februar, zahlreiche Romane und Sachbücher ausgestellt. Das Besondere: Alle Bücher sind verpackt und lassen so keine Rückschlüsse auf den Inhalt zu.

Die Aktion soll überraschen und neugierig machen. „Der Leser weiß nicht, welches Buch er erhält und hat so die Chance, neue Autoren, Schreibstile und Genres zu entdecken“, so Annette Fülle, Bibliothekarin der Stadtbücherei. Mit der Ausstellung möchte die Stadtbücherei ihren Kunden zeigen, dass sie nicht nur ein umfangreiches Angebot an Medien bereithält, sondern auch spannende Empfehlungen zu noch unbekannten Autoren geben kann. Alle Medien können direkt vom Ausstellungspodest weg ausgeliehen werden. Bücher sind für vier Wochen ausleihbar und können bis zu zweimal um die gleiche Frist verlängert werden. Aktuelle Informationen zum Besuch der Stadtbücherei sind unter www.medienzentrum-biberach.de zu finden.