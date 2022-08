Väter von fast 1000 Kindern im Kreis Biberach zahlen keinen Unterhalt

Die Kinder waren drei und fünf Jahre alt, als Sabine* und Peter* sich trennten. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, die Jungen leben die meiste Zeit bei ihrer Mutter, jedes zweite Wochenende holt ihr Vater sie zu sich. Unterhalt hat er seitdem jedoch keinen Cent gezahlt – und würde der Staat nicht einspringen, hätte Sabine ein ernsthaftes Problem. Dass Peter nicht zahlt, ist kein Einzelfall. Allein im Landkreis Biberach gibt es im Moment 980 Kinder, die vom Staat anstatt vom unterhaltspflichtigen Elternteil finanziell unterstützt werden. Konkret geht es dabei jeden Monat um 250 000 Euro an Steuergeldern.

Früher galt, dass dieser sogenannte Unterhaltsvorschuss maximal 72 Monate und längstens bis zum zwölften Lebensjahr vom Staat gezahlt wird. Doch seit 1. Juli 2017 gilt diese Beschränkung nicht mehr, was zu deutlichen Mehrausgaben bei Bund (40 Prozent), Land (30 Prozent) und Kommune (30 Prozent) führt, denn diese teilen sich die Kosten für den Unterhaltsvorschuss untereinander auf. Kinder, die in Deutschland mit einem alleinerziehenden Elternteil – meistens der Mutter – zusammenleben und vom anderen Elternteil – meistens dem Vater – finanziell nicht ausreichend unterstützt werden, können bis zum achtzehnten Lebensjahr ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten. Im Landkreis Biberach leben übrigens 88 Prozent der betroffenen Kinder bei der Mutter, zwölf Prozent beim Vater.

Gesetz hat sich geändert

Durch diese Gesetzesänderung sind die Fallzahlen automatisch gestiegen. Im Landkreis Biberach sieht es aktuell so aus: In der Altersgruppe der null- bis fünfjährigen Kinder sind es 215 Fälle, bei den Sechs- bis Elfjährigen 372 Fälle und bei den Zwölf- bis 17-Jährigen sogar 391 Fälle. Die Zahlen stammen aus der aktuellen Erfassung vom Juni 2022. Zum Vergleich: Ende des Jahres 2014 erhielten 486 Kinder im Landkreis Biberach einen Unterhaltsvorschuss, davon waren 223 unter fünf Jahre alt und die restlichen 263 Fälle zwischen sechs und elf Jahre alt.

Berechnet wir die Höhe des Unterhalts nach der sogenannten Düsseldorfer Tabelle. Diese richtet sich nach der „Leistungsfähigkeit“ des unterhaltspflichtigen Elternteils aus. Doch warum muss der Staat so oft einspringen, warum können so viele Väter und Mütter den geforderten Unterhalt nicht selbst zahlen? Eine Frage, die sich anscheinend nicht leicht beantworten lässt.

Das sagt das Kreisjugendamt

Irmgard Hader ist Sachgebietsleiterin beim Biberacher Kreisjugendamt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Das Landratsamt Biberach, erklärt sie, unterteilt die Unterhaltspflichtigen in drei Kategorien: der Unterhaltspflichtige ist entweder nicht leistungsfähig, verfügt also über zu wenig oder gar kein Einkommen. Das ist laut Landratsamt Biberach in 40 Prozent der Fälle so. Oder aber er ist nur zu einem Teil leistungsfähig, was bedeutet, er kann einen geringen aber nicht den vollen Betrag zahlen. Das trifft auf 29 Prozent zu. Und 31 Prozent würden theoretisch genug Geld verdienen, um den Unterhalt zu zahlen, tun es aber dennoch nicht.

Aber stimmen die Angaben denn auch immer? Wird da nicht oft geschummelt? Und was für Kapazitäten haben die Behörden, diese zu überprüfen? Peter ist freischaffender Fotograf und nach der Trennung von der Mutter seiner Kinder zog er zuerst nach München und dann in die Nähe des Chiemsees. Da Sabine schon immer mehr verdiente als er, machte sie im ersten Jahr der Trennung keinen Unterhalt geltend. Da sie jedoch in Vollzeit arbeiten ging und sie nun alle Kosten für die Betreuung der Kinder, die Wohnung und alles andere alleine tragen musste, wurde das Geld doch irgendwann knapp. Sie stellte einen Antrag auf Unterhaltsvorschuss.

Behörde kann Strafanzeige erstatten

Lange Zeit passierte jedoch erst einmal nichts, denn Peter hatte keine neue offizielle Meldeadresse, die Briefe der Behörden erreichten ihn mehrere Monate nicht. Als Sabine, die weiterhin im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ lebt, diese dann persönlich bei ihm einwarf, reagierte er nicht darauf. Es dauerte über ein Jahr, bis stattdessen das Amt ihr den Unterhaltsvorschuss zahlte. Der Staat hat von diesem Geld jedoch keinen Cent wiedergesehen, denn bis heute verweigert Peter laut seiner Ex-Frau jede Kommunikation mit dem zuständigen Landratsamt. „In so einem Fall ist es bei unserer Behörde üblich, dass wir eines gerichtliches Unterhaltsverfahren einleiten“, erklärt Hader.

Die Behörde kann Strafanzeige erstatten, wenn sie Hinweise darauf erhält, dass der Unterhaltspflichtige absichtlich nicht zahlt. Dafür muss sie diese Absicht jedoch erst einmal nachweisen und das ist oft nicht einfach. Irmgard Hader erklärt, wie es in der Regel abläuft: „Wenn eine Alleinerziehende zu uns kommt, berechnen wir den Unterhalt, indem wir die Fakten überprüfen. Ist der Unterhaltspflichtige in einem Arbeitsverhältnis, lassen wir uns die Einkommensnachweise der letzten zwölf Monate vorlegen. Zudem muss er einen Fragebogen beantworten und darin alles Einkommen und andere Vermögenswerte nennen und diese Aussagen mit einer Unterschrift bestätigen“, sagt sie.

Mutter kann Angaben machen

Wenn die Mutter im Gespräch dann angebe, dass es weitere Vermögenswerte wie zum Beispiel ein Haus gebe, werde nachgeforscht. Falls die Alleinerziehende dazu jedoch keine konkreten Angaben machen könne und der Unterhaltspflichtige diese Einkünfte leugne, werde es schwierig. „Wenn sie uns die Adresse eines Hauses nennen kann, kriegen wir die Fakten dazu über eine Anfrage beim Grundbuchamt heraus“, beschreibt Hader eine Option. In vielen Fällen sei aber einfach kein Geld vorhanden.

Immerhin: Jedes Jahr gelingt es dem Landkreis, rund ein Drittel des Geldes zurückzufordern. Bedeutet: Der Landkreis gab 868 800 Euro für Unterhaltsvorschüsse aus, nahm aber auch rund 300 8282 Euro ein. Ohne diese Zuzahlungen hätten viele Alleinerziehende ein ernsthaftes Problem, ihre Kinder großzuziehen.

*Die Namen wurden von der Redaktion geändert.