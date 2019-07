Uwe Späth meistert fünften Ironman

Uwe Späth von der TG Biberach hat beim Ironman Switzerland in Zürich Rang zehn in seiner Altersklasse belegt. Die Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen absolvierte er in 12:11,58 Stunden, wodurch er in der Gesamtwertung Rang 805 erreichte. Für den TG-Triathleten war es der insgesamt fünfte Start über die Langdistanz.

Beim Startschuss um 6.45 Uhr zeigte sich das Wetter in Zürich noch von der dunklen Seite. Der immer wieder stark einsetzende Regen war für die Teilnehmer und die Zuschauer eine Belastung. Uwe Späth konnte das Schwimmen im Züricher See in 1:16,19 Stunden absolvieren. Die folgende Radstrecke beinhaltete viele Anstiege, von denen die zwei schwierigsten nicht umsonst „The Beast“ und „Heartbreak Hill“ genannt werden. Späth wechselte bei Starkregen auf das Rad und musste eine Stunde lang nicht nur gegen die Höhenmeter, sondern auch gegen die Nässe ankämpfen. Das Wetter besserte sich in der zweiten Radrunde, allerdings machten dem TG-Triathleten beginnende Krämpfe auf den letzten 30 Kilometer zu schaffen. Nach 6:03,03 Stunden wechselte Uwe Späth zum Laufen. Auf den ersten 15 Kilometern machten ihm die Krämpfe das Rennen richtig schwer. Zudem heizte nun die Sonne die Laufstrecke in der Innenstadt auf, sodass den Läufern einiges abverlangt wurde.

Uwe Späth beendete den Hitzemarathon mit viel Willensstärke in 4:39,11 Stunden. Nach insgesamt 12:11,58 Stunden überquerte der TG-Sportler schließlich die Ziellinie, als Zehnter seiner Altersklasse und 805. der Gesamtwertung. „Ein Eisenmann geht da durch. Mein Ziel war einfach, nochmal einen Ironman zu finishen und das habe ich geschafft. Ich bin total happy“, sagte der TG-Sportler später. 2019 fand in Zürich der vorerst letzte Ironman statt, ab 2020 wird der Ironman Switzerland in Thun ausgetragen.