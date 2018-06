Uwe Späth liefert in der Slowakei ein „geiles Rennen“ ab

Mit einer starken kämpferischen Leistung hat Uwe Späth (58) von der TG Biberach bei den Championships im slowakischen Samorin der Hitze getrotzt und am Ende einen 19. Platz in seiner Altersklasse M55 im internationalen Teilnehmerfeld erreicht. Das Rennen wurde über die klassische Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen) ausgetragen.

Insgesamt mehr als 1600 Athleten aus 60 Ländern der Erde hatten sich für „The Championship“, der 70.3 Weltmeisterschaft der Challenge-Triathlon-Wettkämpfe, qualifiziert. Austragungsort war ein Sportresort in Samorin/Slowakei. Besonderheit bei diesem Rennen ist die 20-Meter-Abstandsregel, die nur hier gilt. Für den Wettkampf musste man sich qualifizieren, um eine Startberechtigung zu erhalten. Mit dem sechsten Platz bei der Challenge Almere 2017 erfüllte Späth dieses Kriterium.

Bei herrlichem Sonnenschein und viel Wind gingen die Athleten ins Wasser der Donau an den Start. Als insgesamt Sechster der Startgruppe der Ü55-Athleten stieg Späth aus dem Wasser. Die flache, recht ruppige Radstrecke mit viel Gegenwind absolvierte Späth in 2:39 Stunden (34 km/h). Der anschließende Halbmarathon wurde zum Großteil auf einer Pferderennbahn gelaufen. Mittagshitze und ein teils sandiger, teils grasiger Untergrund machten diese Strecke anspruchsvoll. Späth beendete den Wettkampf in der Gesamtzeit von 5:33 Stunden und war zufrieden: „Ich bin überglücklich über meine Leistung. Was für ein geiles Rennen. Wirklich etwas Besonderes mit Olympiasiegern, Langdistanz- und Mitteldistanz-Weltmeistern in einem Rennen starten zu dürfen.“