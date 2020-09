Ursula Trützschler siegt in Winnenden

Ursula Trützschler von der TG Biberach, die für den SV Nikar Heidelberg startet, hat die Frauenwertung beim Swim and Run in Winnenden gewonnen. Ihre Schwester Anna belegt Platz drei in Altersklasse TW20 und Hannah Späth schrammt bei der Jugend B nur knapp am Treppchen vorbei.

Beste Bedingungen herrschten im Wunnebad in Winnenden. Die Schüler der Jahrgänge 2007 und 2008 machten den Anfang und gingen über 200 Meter Schwimmen und 1500 Meter Laufen ins Rennen. Aufgrund der Corona-Vorschriften erfolgte alle 30 Sekunden ein Jagdstart, bei dem die Athleten einzeln ins Schwimmbecken geschickt wurden. Nach der anschließenden, selektiven Laufstrecke erreichten Yannik Streißle und Connor Stawik von der TG Biberach die Plätze neun und elf in einem starken Teilnehmerfeld. Hannah Späth kam bei den Jugendlichen der Jahrgänge 2005 und 2006 noch besser mit der Strecke zurecht. Nach solidem Schwimmen konnte sie beim Laufen ihre Stärke ausspielen und wurde am Ende nur um fünf Sekunden auf Platz vier verwiesen.

Eine sehr überzeugende Leistung

Nachdem sie in der Woche zuvor noch im Bundesligarennen in Saarbrücken am Start war, zeigte Ursula Trützschler von der TG Biberach, die für den SV Nikar Heidelberg startet, eine sehr überzeugende Leistung. Mit der zweitbesten Schwimmzeit und der besten Laufzeit konnte sie neben der Altersklasse TW20 auch die Frauenwertung mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Ihr Schwester Anna schaffte es mit Platz drei in der TW20 ebenfalls aufs Treppchen.