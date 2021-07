Ursula Trützschler holt sich den Sprint-Titel

Ursula Trützschler (Jahrgang 1997), die bei der TG Biberach mit dem Triathlonsport begonnen hat und nun für den SV Nikar Heidelberg in der 1. Bundesliga startet, hat sich bei der baden-württembergischen Meisterschaft in Mühlacker den Titel über die Sprintdistanz gesichert. Ihre jüngere Schwester Anna (Jahrgang 1998), die für die TG Biberach antrat, erreichte den dritten Platz in ihrer Altersklasse.

Bei strahlendem Sonnenschein waren laut TG-Mitteilung 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und ein Fünf-Kilometer-Lauf zu absolvieren. Aufgrund des Hochwassers wurde das Schwimmen nicht wie geplant in der Enz ausgetragen, sondern fand im Hallenbad (200 Meter) und anschließend im Freibad (400 Meter) statt. Die Trützschler-Schwestern spielten dabei ihre Schwimmstärke aus und sicherten sich mit der schnellsten und drittschnellsten Zeit einen Vorsprung vor der Konkurrenz.

Auch auf der darauffolgenden, hügeligen Radstrecke über zwei Runden sowie beim abschließenden Lauf an der Enz präsentierten sich beide stark. Ursula Trützschler kam nach 1:07:52 Stunden ins Ziel und wurde damit baden-württembergische Meisterin. Besonders mit ihrer Laufleistung zeigte sich die Bundesliga-Athletin zufrieden.

Zufrieden mit ihrem Ergebnis, dem dritten Platz in ihrer Altersklasse, war auch Anna Trützschler. Bereits eine Woche zuvor hatte sie mit dem VfL Waiblingen in Darmstadt noch ein gelungenes Debüt in der Landesliga verzeichnen können.