Ursula Trützschler siegt in Stockach

Ursula Trützschler von der TG Biberach hat bei den Frauen den 35. Stockacher Triathlon über die Volksdistanz gewonnen. Einen Altersklassensieg holte sich Anna Dangelmayr.

Neben Ursula Trützschler und Anna Dangelmayr startet auch Björn Eckardt über die Volksdistanz. Bei kühlen 15 Grad waren zuerst 500 Meter Schwimmen im beheizten Freibad zu absolvieren, gefolgt von 20 Kilometer Radfahren und vier Kilometern auf der Laufstrecke. Ursula Trützschler präsentierte sich in Topform und erreichte mit einer Zeit von 59:44 Minuten als erste Frau unter den insgesamt 44 Starterinnen das Ziel. Anna Dangelmayr wurde Vierte in 1:08:36 Stunde und sicherte sich in ihrer Altersklasse zudem den ersten Platz. Björn Eckardt, der erst seit einem halben Jahr bei der TG Biberach ist, kam mit einer Zeit von 1:14:53 Stunden ins Ziel.