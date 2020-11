Ursula Röder wird neue Pflegedirektorin

Stefan Ries verlässt die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH zum Ende des Jahres und übergibt die Pflegedirektion der Kliniken in Biberach und Laupheim sowie der Fachklinik für Neurologie in Dietenbronn an Ursula Röder, die bereits zum 1. Dezember ihre Tätigkeit aufnehmen wird.

Die 51-Jährige ist seit 2017 als Pflegedirektorin in der Sana-Klinik Bethesda in Stuttgart tätig, wo sie als Mitglied einer konzernweiten Arbeitsgruppe unter anderem an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Pflegequalität mitarbeitet. Nach der Ausbildung zur Krankenschwester am Klinikum Augsburg absolvierte sie weitere Fort- und Weiterbildungen, unter anderem zur Fachkrankenschwester für den Pflegeschwerpunkt Anästhesie und Intensivmedizin. In der Folge übernahm sie 1998 die stellvertretende Stationsleitung der Intensivstation in den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. 2000 wechselte Röder zur Sana-Herzchirurgie in Stuttgart und übernahm dort zunächst die Abteilungsleitung der herzchirurgischen Allgemeinstationen sowie später der Intensivstation, bevor sie 2010 zur stellvertretenden Pflegedirektorin der Sana-Herzchirurgie ernannt wurde. In den folgenden sieben Jahren sammelte sie unter anderem im Bereich der Akquise sowie der Einarbeitungs- und Anerkennungsverfahren ausländischer Pflegekräfte Erfahrung und entwickelte sich im operativen und strategischen Management von Pflegeabläufen und -prozessen weiter. 2015 erwarb sie einen Masterabschluss der Open University in Milton Keynes (Großbritannien) im Studiengang „Advancing Healthcare Practice“. Zudem hat sie 2017 ein berufsbegleitendes Kontaktstudium im Gesundheitsmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart absolviert. Zudem blickt Röder auf einen längeren Aufenthalt in den USA zurück und engagiert sich in einer internationalen Expertengruppe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Ihrer neuen Aufgabe im Landkreis Biberach blickt sie mit Vorfreude entgegen: „In Zeiten des bundesweiten Fachkräftemangels in der Pflege sehe ich es als meine größte Herausforderung, weiterhin gut ausgebildete Mitarbeiter für die Standorte zu gewinnen. Die nationale und internationale Gewinnung und Einbindung qualifizierter Fachkräfte ist für mich seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit.“ Mit der Region sei sie schon seit vielen Jahren familiär verbunden. Von der Qualifikation Röders ist auch Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen überzeugt: „Auch wir blicken der Zusammenarbeit mit ihr sowie den damit verbundenen neuen Impulsen mit Vorfreude entgegen.“

Röders Vorgänger Ries war mehr als 30 Jahre bei den Kliniken im Landkreis Biberach beschäftigt. 2000 wurde ihm zunächst die Leitung der Abteilung Intensiv- und Anästhesiepflege an der Kreisklinik Riedlingen übertragen, ehe er 2008 zum stellvertretenden Pflegedienstleiter der Kreisklinik Biberach befördert wurde. 2016 wurde er schließlich zum Pflegedirektor und Mitglied der Klinikleitung der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH ernannt, im darauffolgenden Jahr übernahm er darüber hinaus die Pflegedirektion der Fachklinik für Neurologie in Dietenbronn. Ries habe „sein Engagement über so viele Jahre hinweg in den Dienst unserer Kliniken gestellt und die Pflege in unseren Häusern wesentlich mitgeprägt“, würdigte Jörißen die Verdienste des scheidenden Pflegedirektors.