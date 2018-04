Das Biberacher Blockflöten-Consort mit den Flötistinnen Johanna Glaser, Kerstin Högerle, Karin John und Sabina Mark spielt am kommenden Freitag, 6. April, um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin in Biberach die Uraufführung der Sonatina for Four von Derek Healey, die er extra für dieses Ensemble geschrieben und ihnen gewidmet hat.

Derek Healey ist Komponist und Organist mit Lehraufträgen an Universitäten in Kanada, USA und England. Die ersten Kontakte zu ihm entstanden bei seinem Besuch in Biberach anlässlich der Guernsey-Woche. Schnell konnte er Dank der Vermittlung von Ingrid Sell dafür begeistert werden, für das Biberacher Blockflöten-Consort ein Quartett zu schreiben.

Wenige Monate später war die Sonatina for Four fertiggestellt und kommt nun erstmals zur Aufführung. Umrahmt wird die Uraufführung von Originalkompositionen für Blockflöte aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Es erklingen melodiöse, rhythmische oder meditative Werke unter anderem von Matthias Maute, Arvo Pärt und Sören Sieg. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.