Unwetter richtet im Kreis Biberach hohen Schaden an

Ein schweres Unwetter ist am Mittwochabend über den Landkreis Biberach hinweggezogen. Es hat zu zwei Bränden und erheblichen Sachschäden geführt.

Gegen 22.20 Uhr erfasste in Schemmerhofen eine heftige Windböe den Maibaum in der Schemmerberger Straße. Dadurch brach ein Bügel der Verankerung und der Maibaum stürzte auf ein Haus. Am Dach entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr dichtete das Dach provisorisch ab. Während der Arbeiten musste der Strom im Gefahrenbereich bis gegen 2 Uhr abgeschaltet werden.

Gegen 22.30 Uhr schlug ein Blitz in das Dach eines Bauernhauses in Waldenhofen, einem Ortsteil von Kirchdorf/Iller. Dadurch geriet das Gebäude in Brand. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen zur Brandbekämpfung an. Die Anwohner retteten sich unverletzt aus dem Haus. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, entstand ein Sachschaden von etwa 300 000 Euro. Weil das Haus nicht mehr bewohnbar war, kamen die Bewohner bei Verwandten unter.

Weil ein Hausbewohner sein Dachfenster nicht geschlossen hatte, regnete es in seine Wohnung in Biberach-Winterreute. Unter dem geöffneten Dachfenster stand ein Fernseher, in dem das Wasser gegen 22.50 Uhr einen Kurzschluss verursachte, der das Gerät in Brand setzte. Zusammen mit zwei weiteren Hausbewohnern bekämpfte der 36-jährige Mieter die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Dabei erlitten sie leichte Rauchgasvergiftungen. Aufgrund des Brands entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.

Im Bereich von Bad Schussenried soll es am Mittwochabend auch zu Ausfällen bei Telefonie, Internet und Fernsehempfang gekommen sein. Eine Antwort der Deutschen Telekom auf eine Anfrage der SZ steht hierzu noch aus.