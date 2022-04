Unwetter hält Polizei und Feuerwehr in Atem

Das Unwetter in der Region hat am Donnerstag die Einsatzkräfte beschäftigt. Von 12 Uhr bis 24 Uhr gingen bei der Polizei in Ulm diesbezüglich insgesamt 46 Notrufe aus der Region ein. Davon entfielen 22 Anrufe auf den Landkreis Biberach, schreibt die Polizei in einem Pressebericht.

Im Gros handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume und umgefallene Verkehrszeichen aber auch herabfallende Dachplatten ließen die Retter ausrücken. Die Ulmer Wagnerstraße musste für etwa 45 Minuten einseitig gesperrt werden, weil die Feuerwehr Ziegel auf dem Dach sicherte. In fünf Fällen trafen herumwehende Gegenstände auch Fahrzeuge. Dadurch entstand Sachschaden. Personen wurden nach polizeilichen Erkenntnissen keine verletzt.