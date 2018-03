Unterstufenchor führt Schiller-Singspiel auf

Bei seiner dreitägigen Probenphase in der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg in Ochsenhausen hat der Unterstufenchor des Wieland-Gymnasiums für das Singspiel „Und nachts die Freiheit“ geprobt. Dieses führen die Schüler am 6. und 8. März, jeweils um 19 Uhr, in der Aula der Gymnasien auf.

Das Stück, das den Untertitel „Mit Friedrich Schiller auf der Schulbank“ trägt, erzählen die Autoren Michael Sommer und Basti Bund die Geschichte des elfjährigen Karl, der an einem Sommerabend in den Wald geht, um seinem Lernpensum zu entfliehen. Seine Eltern sind der Überzeugung, er müsse in den Sommerferien seine schulische Leistung verbessern. Im dunklen Wald stößt er mit Fritz zusammen, der ebenfalls seinem durchgetakteten Schulleben entflohen ist und bereits gesucht wird. Karl und Fritz verbringen einen kurzen Moment des Atemholens und lernen viel über Freundschaft, Freiheit und Leidenschaft für die Künste.

Den Instrumentalpart übernimmt ein Ensemble, bestehend aus Schülern des Wieland-Gymnasiums sowie der Violinklasse von Klaus Pfalzer. Die Chorleitung liegt in den Händen der WG-Lehrer Joachim Utz und Marion Weigele, Regie führt Katja Wagner.