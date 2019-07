Untersetzer machen in Gaststätten auf das Grundgesetz aufmerksam

In vielen Gaststätten des Landkreises Biberach liegen derzeit Getränkeuntersetzer aus, die zum Nachdenken anregen sollen. Mit dieser Aktion will das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach auf das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes aufmerksam machen.

Das Gesetz habe maßgeblich dazu beigetragen, dass in Deutschland der innere Friede gewahrt wurde und sich der Rechtsstaat gut entwickeln konnte, so das Bündnis. Die Freiheitsrechte des Bürgers gegenüber dem Staat und untereinander seien in den Grundrechten überzeugend festgehalten und garantiert. Der gebürtige Biberacher Karl Arnold, christdemokratischer Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, appellierte dazu an den Parlamentarischen Rat: „Denken Sie daran, dass dieses Grundgesetz (...) dem Einzelnen die Überzeugung geben soll, dass seine unveräußerlichen Menschenrechte verbrieft, gewahrt und mit allen Mitteln des Staates geschützt werden und er frei von Furcht und Angst leben und arbeiten kann.“

Die Untersetzer zeigen auf der Vorderseite auf schwarz-rot-goldenem Hintergrund zentrale Begriffe der Grundrechte wie Meinung, Freiheit, Glaube, Würde, Leben oder Gleichheit. Auf der Rückseite sind die jeweiligen Grundrechtsartikel abgedruckt. Ein QR-Code verlinkt zum Text des Grundgesetzes. Leitend sei der Gedanke, nicht zuletzt durch den Überraschungseffekt, Menschen zum Nachdenken und Gespräch über das Grundgesetz zu animieren, so das Bündnis.