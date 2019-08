Unterschwarzach kommt zu ersten Punkten

Unterschwarzach ist in der Fußball-Kreisliga A I gegen Winterstettenstadt zu den ersten Punkten gekommen. Mittelbuch verliert bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Mittelbuch 2:0 (1:0). In einer hart umkämpften Partie gelang SGM-Spieler Fabian Angele in der 33. Minute das 1:0. Die Gäste steckten nie auf und hielten die Partie offen. Erst in der 80. Minute erlöste wiederum Fabian Angele die SGM. Danach brachten die Hausherren die Partie sicher über die Zeit. Die Videohighlights (FuPa.tv) des Spiels gibt es unter www.fupa.net/oberschwaben.

LJG Unterschwarzach – SV Winterstettenstadt 2:1 (2:0). Trotz der Roten Karte für LJG-Spieler Dennis Lenuweit (16.) gelang Unterschwarzach ein Heimerfolg. Den Grundstein legten die Gastgeber in der ersten Halbzeit, in der sie besser waren und mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen konnten. Vor allem nach dem Anschlusstreffer kamen die Gäste noch mal auf, doch die LJG hielt dagegen und brachte den Sieg über die Zeit. Tore: 1:0, 2:0 David Kloos (16., 30.), 2:1 Lukas Baur (60.). Res.: 0:4.