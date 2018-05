Die LJG Unterschwarzach hat in der Fußball-Kreisliga A I am Mittwochabend das Heimspiel gegen den SV Muttensweiler mit 0:2 (0:2) verloren. Das Spiel war, wie es eben im Abstiegskampf so läuft. Unterschwarzach machte das Spiel, Muttensweiler die Tore. Bereits in der zehnten Minute gingen die Gäste durch Patrick Ruß mit 1:0 in Führung. Das 2:0 für den SVM fiel kurz vor der Pause durch Nico Siegler. Die Gastgeber bemühten sich weiter und hatten auch Tormöglichkeiten, allerdings blieben bis zum Schlusspfiff alle Mühen vergebens. (ab)