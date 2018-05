Unterschwarzach empfängt Muttensweiler

Das am 19. Mai wegen eines Gewitters beim Stand von 2:2 abgebrochene Spiel zwischen der LJG Unterschwarzach und dem SV Muttensweiler in der Fußball-Kreisliga A I wird am Mittwoch, 30. Mai, um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände in Unterschwarzach nachgeholt. Für die Gäste aus Muttensweiler geht es um nichts mehr, aber umso mehr bei den Platzherren.

Die LJG hat wie der SV Ochsenhausen II 16 Punkte auf dem Konto. Nur der SV Winterstettenstadt hat erst 14 Zähler und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dieser vorletzte Tabellenplatz würde wohl die Relegation nach unten bedeuten. Somit trennen Unterschwarzach nur zwei Punkte vor schlimmem Ungemach. Das Spiel hat für die LJG deshalb eine hohe Bedeutung.