Unternehmer besucht den Wirtschaftskurs

Hans Michelberger, Vizepräsident Global Business & Contracts der Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals GmbH und Standortbeauftragter Biberach der Unternehmensgruppe, hat den Wirtschaftskurs der ersten Jahrgangsstufe am Wieland-Gymnasium (WG) Biberach besucht. Michelberger berichtete den Schülern des Gymnasiums von den globalen Tätigkeiten der Unternehmensgruppe Boehringer Ingelheim.

Die Zusammenarbeit von internationalen Unternehmen wurde am Beispiel des Tauschgeschäfts mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi ausführlich thematisiert und diskutiert.

In Bezug auf die Region erläuterte Hans Michelberger in einer Präsentation die Bedeutung des Standorts Biberach für den deutschen Markt in der globalisierten Welt. Im Anschluss an den Vortrag bekamen die Schüler des Wieland-Gymnasiums die Gelegenheit, Fragen zu stellen und eine umfassende Diskussion in Bezug auf die globale Wirtschaft zu führen.