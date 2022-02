Unternehmensgründer Uwe Horstmann von Project A im Gespräch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wirtschaftsleistungskurse der Jahrgangsstufen 1 und 2 des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) trafen vergangene Woche den Unternehmensgründer Uwe Horstmann von Project A Ventures. Dabei erhielten die Schüler Praxis-Einblicke in das Thema Existenzgründung, lernten die Investment-Branche (Wagniskapital) und den Berufsalltag des Gründers kennen.

Uwe Horstmann, der sein Abitur am WG machte und dessen Vater Lehrer am PG war, ist einer, der es buchstäblich „geschafft“ hat. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und des Wirtschaftsingenieurwesens arbeitete er zunächst für die Firma Rocket Internet und war 2012 Mitbegründer des Unternehmens Project A Ventures in Berlin – ein Investment-Unternehmen, das technikversierte Start-Ups in der Frühphase finanziert. Project A hat Firmensitze in München, London und Stockholm, beschäftigt mittlerweile 100 Mitarbeiter und verwaltet ein Gesamtkapital in Höhe von 600 Millionen US-Dollar.

Im Gespräch brachte Horstmann den Schülern das Geschäft mit dem Wagniskapital näher, berichtete von seinen persönlichen Erfahrungen, von seinem Berufsalltag, in dem Berufs- und Privatleben kaum noch zu trennen sind und erläuterte die Philosophie der trotz Corona-Pandemie dynamischen Start-Up-Szene.

Im Gespräch konnten die Schüler Fragen zu geeigneten Studiengängen als Vorbereitung zur Unternehmensgründung stellen und so ihre eigenen Studienpläne und Berufswünsche konkretisieren.

Das Gründergespräch wurde vorbereitet durch den J1-Wirtschafts-LK und organisiert durch deren Lehrerin Swantje Lingenberg.