Unterhaltsame Mitmach-Lesereise mit Bertram Kaes

Gerne sind Eltern und Schüler sowie zahlreiche externe Gäste der Einladung des Freundes- und Fördervereins der Grundschule Rißegg zum Lesenachmittag an die Schule gefolgt. Viele nutzten die Gelegenheit, sich beim sorgfältig ausgewählten Angebot einer Buchausstellung von Neuerscheinungen bis hin zum Klassiker der Kinderliteratur über Lesestoff zu informieren oder sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Ebenso genossen es viele Kinder, einmal außerhalb des Unterrichts in der Schülerbücherei ganz in Ruhe zu schmökern.

Der Höhepunkt des Nachmittags war die Vorstellung des Buchs „Freu(n)de fürs Leben“ durch den Autor und Spieleerfinder (Nobody is perfect) Bertram Kaes. Er nahm seine kleinen und großen Zuhörer mit auf eine witzige Reise auf den Schmuckerhof, auf dem die Tiere in einer urkomischen Wohngemeinschaft zusammenleben. Dabei stellte Kaes jedes Tier in einer interaktiven Show mit großem schauspielerischem Talent vor.

Neben dem Genuss des mitreißenden Vorlesens war Mitmachen angesagt. Die Zuhörer fühlten sich bestens unterhalten und amüsierten sich prächtig, als sie kollektiv in die einzelnen Rollen schlüpften. Das Publikum kam nur kurz zum Verschnaufen, als dann tatsächlich aus dem Buch vorgelesen wurde.

Hoch her ging es abschließend auch beim Quiz „Kinder gegen Erwachsene“, das am Schluss die Kinder gewannen. Am Ende des unterhaltsamen Nachmittags sah man zufriedene Gesichter bei Kindern und Erwachsenen

Organisiert vom Freundes- und Förderverein, soll der seit Jahren an der Schule etablierte Lesenachmittags die Schüler motivieren, sich mit Büchern zu beschäftigen.