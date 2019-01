Unterfinanziert: Hochschule Biberach fordert mehr Geld vom Land

Eine bessere Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg: Für dieses Ziel wolle die Hochschule Biberach (HBC) im neuen Jahr kämpfen – „proaktiv und mit Überzeugungskraft“, so die Hochschulleitung in einer Mitteilung.

Ab Frühjahr 2019 beginnen die Verhandlungen zum nächsten Hochschulfinanzierungsvertrag, der die finanzielle Zukunft der HBC sowie aller anderen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in den nächsten fünf Jahre festlegt. Gemeinsam fordern die HAWs solide finanzierte Etats, um für künftige Herausforderungen in Wissenschaft und Lehre gerüstet zu sein und aus der gegenwärtigen finanziellen Schieflage herauszukommen.

Entstanden sei diese Schieflage, so der Biberacher Rektor Professor André Bleicher, als vor zehn Jahren der Ausbau der Hochschulen begonnen wurde. Die Ausbauprogramme, die dafür zur Verfügung standen, seien strukturell unterfinanziert gewesen und nicht nachhaltig gesichert.

Die HBC arbeite mittlerweile mit einer Grundfinanzierung, die unter 50 Prozent des Etats liege. „Eine langfristige Stellenplanung und -bewirtschaftung lässt dies nicht zu“, sagt Kanzler Thomas Schwäble. Aufgrund dieser strukturellen Unterfinanzierung sei zudem das Problem entstanden, dass sich die betriebswirtschaftlich relevante Kerngröße im Verlauf der vergangenen zehn Jahre permanent verschlechtert habe, konkret von ursprünglich 5700 Euro auf inzwischen 4700 Euro je Studierendem pro Jahr.

„In diesem Jahr werden wir auf Landes- wie Regionalebene aktiv den Dialog und den Diskurs mit der Politik suchen“, kündigt André Bleicher an. Die konkrete Forderung: „Eine Erhöhung der Mittel pro Studienplatz um mindestens 1000 Euro pro Jahr“.

Aufgefangen worden sei die finanzielle Verschlechterung im Wesentlichen durch eine Änderung des Betreuungsschlüssels, der sich deutlich erhöht habe. Hier müsse dringend gegengesteuert werden, fordert Rektor Bleicher: „Wir brauchen mehr Geld im System und eine weitreichende Verstetigung der Finanzierung.“

Anforderungen steigen permanent

Denn die Anforderungen von außen steigen laut HBC permanent: Angefangen von der Bologna-Reform Anfang der 2000er Jahre kamen neue Aufgabenfelder wie Weiterbildung, Forschung oder Digitalisierung hinzu, bis hin zum Transfer von Technologie und Innovation aus der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein (Third Mission). Auch auf konkrete Bedarfe aus der Region hat die HBC reagiert und neue Ausbildungsprogramme im Bereich der Biotechnologie eingerichtet.

Zumindest partiell wurde die strukturelle Unterfinanzierung der HBC in der Vergangenheit von Partnern aus der Raumschaft abgefangen. Mit deren Hilfe gründete die die Biberacher Hochschule neue Studiengänge im Zukunftsfeld Biotechnologie und das auf sehr hohem Niveau, was beispielsweise die Ausstattung der Labore am Campus Aspach zeigt. Den erreichten Status gelte es zu bewahren, so Rektor Bleicher: „Der Ausbau der vergangenen Jahre war notwendig und sinnvoll – eine Rückwärtsbewegung wäre das absolut falsche Signal“.

Das bestätigen auch Zahlen, die der Landesverband der HAWs erhoben hat: Mehr als 30 Prozent aller Studierenden in Baden-Württemberg studieren an HAWs. Mit ihrem Angebot decken die Hochschulen fast 60 Prozent der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung sowie rund 40 Prozent der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ab und erzeugen damit den Nachwuchs für die mittelständisch geprägte Wirtschaft und zur Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben.

Um die für Wirtschaft und Innovation im Land wichtige Lehr- und Forschungstätigkeit der ehemaligen Fachhochschulen langfristig gewährleisten zu können, müsse die finanzielle Situation der HAWs in den anstehenden Verhandlungen deutlich korrigiert werden, fordert die Biberacher Hochschulleitung.