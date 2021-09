Ein Arbeitsunfall hat sich am Samstag gegen 12.45 Uhr in der Schlierenbachstraße in Biberach ereignet.

Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Der 25-jährige bediente mit einer Fernbedienung einen Kran. Er wollte ein Bündel Holzlatten anheben und zu einer Baustelle transportieren. Dabei löste sich aus bislang unbekannten Gründen einer von zwei Gurten. Die Latten stürzten herab und begruben den Mann.