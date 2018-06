Unter Applaus: Die Biberacher Feuerwehr zieht um

Die Freiwillige Feuerwehr Biberach hat am Samstag ihr neues Gebäude in der Bleicherstraße in Betrieb genommen. Zuvor waren die rund 120 Feuerwehrleute – bejubelt und beklatscht von vielen Biberachern – mit allen Fahrzeugen in einem Umzug durch die Innenstadt vom alten zum neuen Feuerwehrhaus gefahren.

Ein letztes Mal hatten sich die Feuerwehrkameraden um Kommandant Florian Retsch am Samstagmorgen um 8.30 Uhr zur großen Abschlussbesprechung im alten Feuerwehrgebäude an der Ehinger Straße versammelt. An der Außenfassade hatten sie ein rotes Kreuz befestigt „Ruhe in Frieden 1964-2018“ stand darunter. 54 Jahre lang hatte das Gebäude der Feuerwehr als Domizil gedient.

Nach der Besprechung wurden noch Restarbeiten erledigt. Um 11 Uhr sandte Feuerwehrmann Eugen Layer den letzten Funkspruch an die Biberacher Rettungsleitstelle und meldete den Feuerwehrstandort in der Ehinger Straße damit für immer ab. „Das war schon ein sehr emotionaler Moment“, sagte Retsch.

Anschließend ging es hinüber ins neue Feuerwehrgebäude, wo sich Aktive, Altersabteilung und Jugendfeuerwehr zum gemeinsamen Mittagessen trafen. Der Ortsverein des Deutschen Roten kreuzes (DRK) hatte Gulasch, Spätzle und Salat vorbereitet. Die frühere Stadträtin und Förderin des Feuerwehrwesens in Biberach, Doris Bausch, überreichte Kommandant Retsch ein Einzugsgeschenk.

Kurz vor 14 Uhr hieß es für alle Feuerwehrleute dann „Aufsitzen“ auf die insgesamt 17 Fahrzeuge. Mit Blaulicht und Martinshorn ging es ein letztes Mal vorbei am alten Feuerwehrhaus in der Ehinger Straße, wo einige Schaulustige warteten, um den besonderen Moment im Bild festzuhalten. „Herzlichen Glückwunsch zu neuen Haus und immer unfallfreie Einsätze. Danke an alle Floriansjünger“, hatte eine Frau auf ein Pappschild geschrieben, dass sie dem Kommandanten am Straßenrand überreichte. Mit im Kommandantenfahrzeug waren die beiden Ehrenkommandanten Herbert Bader und Karl Spieße sowie der frühere Kreisbrandmeister Bernhard Jennen.

In der Consulentengasse setzte sich der Spielmannszug der Feuerwehr an die Spitze des Umzugs. Mit klingendem Spiel ging es so Richtung Marktplatz. Viele Zuschauer hatten den Konvoi dort bereits erwartet und klatschten Beifall als ein Feuerwehrfahrzeug nach dem anderen am Kleeblatthaus um die Ecke bog. Auch die Feuerwehrleute hatten Spaß daran, winkten zurück und ließen die Martinshörner ertönen. Am Viehmarkt hatte der DRK-Ortsverein sich aufgestellt und begrüßte die Kollegen der Feuerwehr auf ihrem Weg ins neue Domizil.

Tag der offenen Tür im September

Dort angekommen, wurden die Fahrzeuge zunächst in der neuen Halle geparkt. Auf ein gemeinsames Kommando fuhren alle nochmals aus der Halle heraus und begrüßten die zahlreichen Schaulustigen, die dem Umzug gefolgt waren, mit Blaulicht und mit ohrenbetäubendem Martinshorn-Sound. Und obwohl der offizielle Tag der offenen Tür im neuen Feuerwehrhaus erst im September stattfindet, nutzten viele Zaungeäste die spontane Möglichkeit, schon mal einen Blick ins Innere zu werfen. Kommandant Retsch und sein Stellvertreter Florian Hoffmann waren indes stolz auf ihre Feuerwehrleute. „Die ganze Mannschaft hat in den vergangenen Wochen super mitgezogen. Das war wirklich toll“, so Hoffmann.