Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Drei gefährliche Fahrten unter Alkohol- oder anderem Drogeneinfluss hat die Polizei am Mittwoch in Biberach und Mittelbiberach beendet. Gegen 0.30 Uhr stoppten die Beamten auf dem Zeppelinring einen Opel. Der 43-Jährige Fahrer roch stark nach Alkohol. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Bei einer Kontrolle gegen 12.40 Uhr in der Leipzigstraße rochen die Polizisten Marihuana aus einem Audi, mit dem ein 27-Jähriger unterwegs war. Im Auto fand sich ein Joint. Der Fahrer sagte, vor der Fahrt habe er auch einen solchen geraucht. Auch er musste Blut abgeben, ebenso wie ein 63-Jähriger. Der war gegen 15 Uhr in Mittelbiberach unterwegs und hatte zu viel Alkohol intus. Alle drei sehen Anzeigen entgegen.