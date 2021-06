Unnötige Fehler kosten den Sieg

Bei der ersten Trial-Veranstaltung des Jahres in Deutschland in Lebach, dem ersten Lauf zur Rheinland-Pfalz-/Saar-Meisterschaft, hat Linda Weber vom AMC Biberach den zweiten Platz in der grünen Spur erreicht. Ein überfahrener Spurpfeil kostete sie den Sieg.

Der MTC Saar hatte als erster Ausrichter in Deutschland den Mut, eine Veranstaltung unter Corona-Auflagen durchzuführen, heißt es in einer Mitteilung des AMC Biberach. Das weitläufige Gelände bot ausreichend Möglichkeit für Abstand untereinander und es wurden Einlasskontrollen durchgeführt.

Zu früh abgesetzt

Obwohl es am Vortag und in der Nacht reichlich geregnet hatte, waren die Sektionen am Veranstaltungstag gut befahrbar. Die Teilnehmer mussten vier Runden mit je sieben Sektionen absolvieren. Linda Weber startete in der Klasse vier. Die Hangsektionen und Hindernisse konnte sie nach AMC-Angaben gut bewältigen. In der ersten Runde überfuhr sie allerdings einen Spurpfeil. Weitere fünf Fehlerpunkte kassierte Weber, als sie an einem Hindernis scheiterte, indem sie ihr Motorrad zu früh absetzte. „Das waren zwei absolut dumme und unnötige Fehler“, übte Weber Selbstkritik. In den folgenden Runden legte die AMC-Fahrerin jeweils das beste Ergebnis vor, aber diese zehn Strafpunkte kosteten sie im Endeffekt den Sieg. Mit 25 Fehlerpunkten erreichte sie letztlich Platz zwei.

Die nächste Veranstaltung in Lebach werden im Juli die ersten beiden Läufe der deutschen Trial-Meisterschaft sein, für die vom AMC Biberach Linda Weber, Florian Ruedi und Loris Lauber gemeldet haben.