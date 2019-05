Unkaputtbarer Laufschuh: Erfinder aus Biberach erhält Innovationspreis

Wer regelmäßig Joggen geht, der kennt das Problem: Irgendwann sind die Sohlen abgelaufen, obwohl der Schuh an sich noch ganz gut aussieht – also müssen neue Schuhe her. Ein Sportstudent aus Stafflangen hat einen Schuh entwickelt, bei dem einzelne Teile ausgetauscht werden können. Wir haben mit dem 24-Jährigen über sein Start-up gesprochen…