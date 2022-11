Universum, Reihe 9, Platz 11 - Folge 3: Wiedersehen nach drei Jahren

Zum Abschluss meiner kleinen Reihe bei den 44. Biberacher Filmfestspielen hat es das „Universum“ gut mit mir gemeint und mir neben meinen „Stammplatz“ in Reihe 9 einen alten Bekannten gesetzt, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Stefan Rother ist ein lieber Journalistenkollege. Zusammen mit ihm und seinem Bekannten Oliver Heinrich schaue ich mir am Samstagnachmittag die ZDF-Produktion „So laut du kannst“ an.

Stefan Rother und ich haben uns vor rund 15 Jahren zum ersten Mal auf den Biberacher Filmfestspielen getroffen. Er arbeitet regelmäßig als freier Journalist für den Kulturteil der „Schwäbischen Zeitung“. Seit unserer letzten Begegnung ist es allerdings schon länger her – es waren die letzten Biberacher Filmfestspiele vor der Pandemie im November 2019.

Der Film, den wir zusammen anschauen, holt uns aus unserer Wiedersehensfreude ziemlich schnell wieder auf den Boden. Kim und Maya sind zwei junge Frauen, die als Hostessen bei einer exklusiven Dinnerveranstaltung für Wirtschaftsbosse jobben. Bei anzüglichen Bemerkungen bleibt es in dieser Männerrunde jedoch nicht. Maya erwacht anderntags nackt in einer Hotelsuite, nachdem sie mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt worden war. Sie kann sich kaum mehr an etwas erinnern.

Während Maya das Erlebte am liebsten verdrängen möchte, erwacht in Kim der Kampfgeist und sie fängt alleine an, in der Sache zu ermitteln. Mehr wird hier nicht verraten. Wer sich für den spannenden Film interessiert, kann ihn schon jetzt in der ZDF-Mediathek abrufen oder am 14. November im Fernsehen anschauen.

Das Thema ist seit der MeToo-Debatte brandaktuell und Stefan Rother erinnert sich an einen Fall aus London, der so ähnlich verlief wie die Filmhandlung. Davon hat sich auch Regisseurin Esther Bialas inspirieren lassen. „Er ist als TV-Film natürlich etwas konventioneller inszeniert und nimmt den Zuschauer etwas mehr an die Hand, aber er ist gut gemacht.“ Dem Urteil des geschätzten Kollegen kann ich nichts hinzufügen – aus ihm spricht die Erfahrung von vermutlich Tausenden gesehenen Kino- und Fernsehfilmen. Viele davon hat er für die SZ besprochen. „Das Dschungelbuch war als Kind mein erster Film, den ich gesehen habe“, weiß der 50-Jährige noch genau.

Stefan Rother und Oliver Heinrich sind beide gebürtige Ravensburger. Der Besuch der Biberacher Filmfestspiele ist für sie seit Jahren ein gesetzter Termin. „Ich war 1996 das erste Mal hier und ich mag die Atmosphäre sehr. Man setzt sich in einen Film und merkt plötzlich, dass neben einem der Hauptdarsteller sitzt“, sagt Stefan Rother. Auch die Begegnungen im Kinofoyer, früher noch im Zelt im Kinohof, seien für das Festival elementar. Zusammen haben wir dort über die Jahre viele bekannte Namen getroffen: von Klaus Maria Brandauer, Senta Berger über Herbert Grönemeyer bis Katharina Wackernagel. Für mich aber war das Festival 2022 im Universum, Reihe 9, Platz 11, auch deshalb schön, weil ich dort neue Menschen kennengelernt und andere mal wiedergetroffen habe. Gerd Mägerle