Uni-Leben ist nicht nur Sport und Spaß

Weltpolitik, Elite-Unis mit hervorragendem Ruf, Top-Forscher und ein ausgeprägtes Freizeitangebot: Viele junge Menschen träumen von einem Studium oder zumindest einem Auslandssemester in den USA. Nicht immer geht dieser Traum in Erfüllung. Denn ein Studium in den Vereinigten Staaten ist teuer und Bildung fast ein Luxusgut. Die durchschnittlichen Studiengebühren an öffentlichen Hochschulen liegen bei 8000 bis 18 000 US-Dollar pro Semester. Wer ein Studium im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ absolvieren kann, ist entweder vermögend, nimmt einen großen Batzen Schulden in Kauf oder hat durch besonders gute Leistungen und viel Engagement ein Stipendium erhalten. Zu Letzteren zählt Christiane Schneider. Sie studiert an der Hochschule Biberach (HBC) im Master Energiewirtschaft und verbringt derzeit dank eines Fulbright-Stipendiums zwei Semester an der Montclair State University im Bundesstaat New Jersey.

Pro Jahr werden in Deutschland nur 70 dieser Stipendien vergeben. 35 000 Euro erhalten Stipendiatinnen und Stipendiaten für ein neunmonatiges Studium in den USA. Die Voraussetzungen? Aktives soziales, kulturelles und politisches Engagement, gute Noten und vor allem eine überzeugende Motivation für den Aufenthalt in den USA. Denn das Programm richtet sich an Studierende, die durch ihre Persönlichkeit und ihr Engagement aktiv zum akademischen, kulturellen und demokratiefördernden Austausch zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten beitragen möchten.

„Ich will das Land, dessen Bewohner und Denkweisen kennen, aber vor allem verstehen lernen. Gerade die Einstellung der Amerikaner in Bezug auf den Klimawandel interessiert mich“, so die junge Studentin über ihren Impuls, an dem Programm teilzunehmen.

Eigentlich wollte die 24-Jährige bereits direkt nach ihrem Bachelorstudium an der HBC über den großen Teich fliegen und ihren Master dort absolvieren. Doch Corona hätte zu diesem Zeitpunkt nur ein Online-Studium zugelassen. Deshalb hat Christiane Schneider nach ihrem achtsemestrigen Bachelor in Energie-Ingenieurwesen einen Master in Biberach drangehängt und ihr zweisemestriges Auslandsstudium nach hinten verschoben. „Ich fange hier quasi einen zweiten Masterabschluss an, werde diesen aber nicht beenden“, erklärt die Studentin.

Seit eineinhalb Monaten wohnt die Bachelor-Absolventin nun auf dem Campus der zweitgrößten öffentlichen Uni New Jerseys. Wie man es aus den amerikanischen Filmen kennt, lässt ihr vorübergehendes Zuhause keine Klischees aus: Mit zwei Amerikanerinnen und einer Deutschen teilt sie sich ein kleines Appartement im Studentenwohnheim. Die Sportanlagen, das Hallenbad, die Cafés und Restaurants sind nur wenige Gehminuten entfernt. „Vom Umweltschutzclub über den Gospelchor bis hin zum Rugbyteam: Sämtliche Hobbys können hier ausgelebt werden“, schwärmt die Energiewirtin über das Freizeitangebot. Doch das Uni-Leben in Amerika besteht nicht nur aus Sport und Spaß. Ganz im Gegenteil: Die Kurse erfordern laut Schneider viel mehr Vor- und Nachbereitung als in Deutschland. Und die Professorinnen und Professoren sind streng: Wer im Kurs mehr als zweimal fehlt, bekommt Notenabzug. „In Deutschland haben wir da schon größere Freiheiten. Allerdings setzen sich in den USA die Noten über das Semester hinweg zusammen und es hängt nicht alles von einer Prüfung am Ende des Kurses ab.“

Bis Mai lebt die 24-Jährige nun im drittgrößten Staat der Erde. Angst davor, so lange und vor allem so weit von der Heimat entfernt zu sein, habe sie nicht. Schließlich hat sie im Rahmen des Bachelor International bereits ein Jahr in Frankreich verbracht. „Der Worst Case für mich wäre, wenn die Vorlesungen nicht mehr in Präsenz, sondern digital stattfinden würden“, äußert die Masterstudentin ganz andere Bedenken. Aktuell habe die Montclair State University die Lage aber gut im Griff: Es gilt Maskenpflicht und jede Woche werden auf einer Website Zahlen veröffentlicht, wie viele der 25 000 Studierenden positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wer nicht geimpft ist, wird exmatrikuliert.

Das Studentenleben und das Leben im Allgemeinen in Amerika habe aber auch seine Schattenseiten. Dazu gehört für Christiane Schneider vor allem die schlechte öffentliche Verkehrsanbindung: „Hier ist eigentlich alles so gebaut, dass man ein Auto braucht.“ Vom Campus sind es 20 Minuten zu Fuß bis zur nächsten Bushaltestelle, der Bahnhof an der Uni wird am Wochenende nicht angefahren. Die Verbindung ins knapp 30 Kilometer entfernte New York ist gut ausgebaut, Lebensmittel einkaufen gehe sie allerdings meist mit ihren amerikanischen Mitbewohnerinnen, die ein Auto besitzen. Auch hätten ihr ihre amerikanischen Mitbewohner gleich zu Beginn gesagt, dass es in manchen Städten im Großraum New York eine hohe Kriminalitätsrate gibt, weshalb man nachts nicht alleine unterwegs sein sollte. „Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich gesagt bekomme, in welcher Stadt ich mich problemlos bewegen kann und in welcher nicht“, so die Studentin.

Ein wichtiger Bestandteil des Fulbright-Programms ist auch das Engagement vor Ort. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen sich während ihrer Zeit in den USA in der Gesellschaft engagieren und einbringen. Christiane Schneider hat beispielsweise im sogenannten „Community Garden“ mitgeholfen, einem Stadtgarten, in dem Gemüse angebaut und günstig in sozial schwachen Gemeinden verkauft wird. Anfang Oktober hat sie zudem am Projekt „Meet a German“ teilgenommen und in verschiedenen Klassen den Unterricht gestaltet, indem sie auf spielerische Weise Deutschland und dessen Bildungssystem vorgestellt hat. Ein Thema, das ihr mit Blick auf die US-amerikanische Bildungspolitik sehr am Herzen liegt: „Die hohen Studiengebühren widerstreben meinem Gerechtigkeitssinn. Jeder sollte das Recht auf kostengünstige Bildung haben.“

Die junge Studentin freut sich sehr, dank des Stipendiums die Möglichkeit zu haben, sich mit vielen anderen Menschen aus der ganzen Welt austauschen zu können und deren Sichtweisen kennenzulernen. „Wir reden über Politik, Umwelt und Religion. Es ist faszinierend, wie viele unterschiedliche Lebensmodelle hier möglich sind.“ Ihren Biberacher Mitstudierenden rät Christiane Schneider, sich auf jeden Fall für Stipendien zu bewerben und keine Angst vor einer Absage zu haben: „Ich selbst hätte auch nicht gedacht, dass es auf Anhieb klappt.“