Ungleiches Derby zwischen Ummendorf und Biberach II

In der Fußball-Kreisliga A I hat Spitzenreiter TSV Ummendorf am Sonntag Schlusslicht Biberach II zu Gast. Erolzheim tritt in Unterschwarzach an. Winterstettenstadt reist nach Bellamont. Alle Partien werden am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr angepfiffen.

Erster gegen Letzter, auch so könnte man das Derby zwischen Ummendorf und Biberach II beschreiben. In Erlenmoos fand der Tabellenführer durch seinen 4:0-Erfolg wieder zurück in die Spur. Der Gast FV Biberach II bezieht zwar keine Klatschen, doch er geht, wie zuletzt gegen den FC Bellamont, als Verlierer vom Platz. Alles als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Überraschung.

Beim FC Mittelbiberach konnte der SV Erolzheim alle drei Punkte mitnehmen und tritt am Sonntag bei der LJG Unterschwarzach an. Ganz wichtig war der Sieg des SVE beim Mitkonkurrenten FC Mittelbiberach, nachdem das Nachholspiel zuvor gegen den SV Winterstettenstadt in den Sand gesetzt wurde. Platz eins ist wieder vier Punkte weg, aber der zweiten Rang wurde erfolgreich verteidigt. Gastgeber Unterschwarzach nahm überraschend aus Haslach drei Punkte mit. In diesem Heimspiel liegt deshalb der Druck mehr bei der Gastmannschaft aus dem Illertal.

Der SV Stafflangen unterlag beim SV Kirchdorf und landete damit nach seinem Höhenflug auf dem harten Boden der Wirklichkeit. In Kirchdorf wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Der SVS hat nach der durchwachsenen Vorrunde aber nichts zu verschenken und steht jetzt mit vier Punkten Rückstand hinter dem zweitplatzierten SV Erolzheim. Schon deshalb darf gegen den SV Erlenmoos nichts anbrennen. Die Gäste stehen im Tabellenmittelfeld und hoffen durch eine gute Tagesform eventuell auf eine Überraschung.

Der SV Ochsenhausen II musste beim SV Dettingen II in den letzten Minuten noch einen sicher geglaubten Auswärtserfolg hergeben. Trotzdem konnte Ochsenhausen seine aufsteigende Form wieder unter Beweis stellen. Im Heimspiel gegen den SV Haslach wird dies auch nötig sein. Der Aufsteiger verlor überraschend gegen Unterschwarzach und will dies wiedergutmachen.

Der SV Kirchdorf ist schwer auszurechnen. Der Heimsieg gegen den SV Stafflangen ist das jüngste positive Beispiel. Aber der SVK kann es auch andersrum und gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner als Verlierer vom Platz gehen. Einen erneut guten Tag braucht Kirchdorf am Sonntag, denn der FC Mittelbiberach kommt zu Besuch. Der zumindest zweite Tabellenplatz ist für den FCM immer noch ein Thema.

Glücklich kam der SV Dettingen II noch zu einem Punkt gegen den SV Ochsenhausen II. Glück dürfte die Dettinger Zweite auch in Muttensweiler brauchen, um zu etwas Zählbarem zu kommen. Muttensweiler müsste dieses Heimspiel gewinnen.

Auch in Biberach tat sich der FC Bellamont schwer. Deshalb ist das Heimspiel gegen den SV Winterstettenstadt durchaus eine heikle Aufgabe für den FCB. Der SVW steckt nach wie vor dick im Tabellensumpf und rechnet sich in Bellamont etwas aus.