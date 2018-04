Unglücklicher Abschluss in eigener Halle

Die Handballer der TG Biberach haben das letzte Landesliga-Heimspiel in dieser Saison gegen den Meisterschaftsaspiranten TV Altenstadt mit 25:28 (13:11) verloren. Die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa zeigte in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung, gab die Partie aber wie bereits im Hinspiel Mitte des zweiten Durchgangs aus der Hand. Die Partie war sehr hitzig, mit vielen Zeitstrafen und zwei Platzverweisen schwächte sich die TG in der Drangphase der Gäste erheblich. Vor Spielbeginn wurden gleich sechs TG-Spieler verabschiedet.

„Wir haben ab der 40. Minute nicht mehr konzentriert gespielt und viele Bälle liegen gelassen. In der ersten Halbzeit haben wir den Ball noch gut laufen lassen, doch am Ende war in unserem Spiel zu viel Hektik“, analysierte TG-Trainer Cosmin Popa nach der Heimniederlage. Während der TV Altenstadt vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Rückstand weiterhin Chancen auf den Titel hat, bleibt die TG Biberach auf Rang sechs.

TG startet gut in die Partie

Im letzten Saisonspiel gastiert die TG beim HT Uhingen-Holzhausen, ehe sie mit gleich sechs Abgängen vor einem Umbruch steht. „Wir haben uns in dieser Saison mehr vorgenommen und wollten uns unter den ersten drei Mannschaften platzieren. Doch in der letzten Zeit haben wir gute Spiele gezeigt“, sagte Trainer Cosmin Popa.

Zu den guten Spielen gehört sich auch das 30:30-Unentschieden bei Tabellenführer HC Hohenems aus der Vorwoche, bei dem die Biberacher ihre Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellten. Auch gegen den Tabellenzweiten TV Altenstadt kam die TG gut in die Partie, nach zehn Minuten stand nach zwei Toren von Julian Betz ein 4:3 auf der Anzeigetafel der PG-Halle. Die Gäste agierten gewohnt robust in der Deckung, waren aber gegen eine sichtlich motiviere TG-Mannschaft stark gefordert. Angetrieben von Spielgestalter Stefan Beljic auf der Rückraum-Mitte-Position erspielte sich die TG nach ausgeglichenen 25 Minuten mit dem 12:9 erstmals eine Drei-Tore-Führung. Mit einem leistungsgerechten 13:11-Halbzeitstand gingen beide Mannschaften in die Kabinen.

Durch zwei Zeitstrafen kurz vor der Halbzeit begann das Heimteam in doppelter Unterzahl, erst nach dem 13:13-Ausgleich der Gäste war die TG wieder vollständig (32.). Der TV Altenstadt erhöhte die Schlagzahl und brachte durch viel Theatralik Feuer in die Partie. In der 48. Minute flog Simon Kais beim Stand von 19:22 nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe vom Platz, nur vier Minuten später folgte ihm Tobias Baumgart nach einer Unsportlichkeit. Durch die Unterzahl brachte Trainer Popa im Angriff oft einen zusätzlicher Spieler in die Partie, doch zu oft kamen die Gäste zu leichten Toren auf das leere TG-Tor. Wie bereits im Hinspiel zog der TV gegen Ende der Partie davon, das 25:28-Endresultat geht durchaus in Ordnung. Für einen Schreckmoment sorgte die Verletzung von Gästespieler Tarkan Girgin, der benommen mit Nasenbluten in die Kabine gebracht wurde (58.).