Unglückliche Kettenreaktion

Weil er einem Unfall entgehen wollte, hat ein Mann am Samstag selbst einen verursacht.

Gegen 20.30 Uhr rollte der Suzuki eine 75-Jährigen Frau an einer roten Ampel am Jordanbad rückwärts. Der dahinter stehende Fahrer eines Opels setzte geistesgegenwärtig zurück, um einen Zusammenstoß mit dem Suzuki zu verhindern, teilt die Polizei mit. Das gelang ihm zwar, doch stattdessen fuhr er auf den an dritter Stelle stehenden Mercedes auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.