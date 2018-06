Unfallflucht mit hohem Schaden

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen VW auf einem Parkplatz an der Karlstraße in Biberach erheblich beschädigt. Die Besitzerin des VW hatte ihr Auto gegen 13 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie den Schaden fest.

Ein anderes Fahrzeug muss gegen die rechte Seite des schwarzen VW gefahren sein. Dabei wurde die hintere Tür und der Kotflügel beschädigt. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Polizei in Biberach sicherte die Spuren und sucht nun nach dem Fahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge, dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Zudem dürfte dieses ebenfalls erheblich beschädigt sein.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Biberach, Telefon 07351/447-0, zu melden.