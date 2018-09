Unfallflucht im Parkhaus

Im Parkhaus Ulmer Tor am Zepplinring in Biberach hat ein Unbekannter am Montag ein Auto beschädigt und sich davon gemacht, ohne den Schaden zu melden.

Ein 77-Jähriger hatte sein Auto in dem Parkhaus abgestellt. Er parkte dort gegen 14.45 Uhr auf der Ebene 1. Gegen 18 Uhr kam er zu seinem VW zurück. Dabei musste er feststellen, dass ein Unbekannter die hintere rechte Tür des Autos beschädigt hatte. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Spezialisten der Polizei haben an dem VW Spuren gesichert. Sie fanden weißen Lack. Deshalb gehen die Polizisten davon aus, dass das Fahrzeug des Verursachers weiß ist.

Die Polizei in Biberach, Telefon 07351/4470, hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen des Unfalls.