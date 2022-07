Unfall mit zwei Radfahrern

Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstag in Biberach zusammengestoßen – einer von ihnen musste ins Krankenhaus. Laut Polizei war ein 40-Jähriger kurz vor 9 Uhr mit seinem Rad samt Anhänger in der Schwanenstraße in Richtung Ehinger-Tor-Platz unterwegs. An dessen Einmündung hielt er an, um einem Auto die Vorfahrt zu gewähren. Dies bemerkte ein hinter ihm radelnde 18-Jähriger offensichtlich zu spät und fuhr auf den Anhänger des 40-Jährigen auf. Dadurch stürzte der 40-Jährige von seinem Rad und erlitt leichte Verletzungen, ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Fahrrad des 40-Jährigen auf mehrere Hundert Euro. Auf den 18-jährigen Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.